Камское море, соленые берега. Почему в Березниках не рекультивируют шламонакопители

Однако, на 12 ноября никаких закупок, связанных с проектными работами по рекультивации БСЗ не объявляло — как компания с госучастием завод должен публиковать информацию о конкурсных процедурах на сайте Госзакупок. Также нет подобной закупки для Березников и у головной «Башсоды». А вот аукцион на проектирование процесса ликвидации подобного шламонакопителя у реки в Стерлитамаке проведен, несмотря на то, что вопрос о рекультивации «белых морей» на всех объектах компании был поднят одновременно. При этом судебных решений, обязывающих начать процесс в Стерлитамаке нет, есть только выигранные Росприроднадзором требования о ликвидации сбросов загрязненных отходов. На проведенном в июле аукционе была признана соответствующей одна из трех заявок — подведомственной Росприроднадзору лаборатория ЦЛАТИ в Нижнем Новгороде. Контракт находится на стадии исполнения, его стоимость составляет 97,75 млн рублей.