Камское море, соленые берега. Почему в Березниках не рекультивируют шламонакопители

Posted 16 декабря 2021, 10:31
Published 16 декабря 2021, 10:31
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Национализированный в начале 2021 года «Березниковский содовый завод» активно оспаривает все требования прокуратуры о возмещении нанесенного в 2020 году природе ущерба. Тогда проведенные экспертизы показали, что устаревшие шламохранилища БСЗ наносят катастрофический вред почве и воде рек — Толыча и Камы. Есть требование и о рекультивации шламонакопителей, но и его предприятие оспаривает, несмотря на то, что подобный объект в Стерлитамаке головное предприятие БСЗ — «Башкирская содовая компания» планирует начать рекультивировать уже в 2022 году.
Седьмой кассационный суд в Челябинске в конце ноября 2021 года окончательно определил, что ущерб 1,84 млн рублей за утечки рассолов из шламонкопителей — «Белых морей» или «Голубых озер» необходимо взыскать с «Березниковского содового завода». «Судами установлено, что при осуществлении производственной деятельности АО «Березниковский содовый завод» допущен сброс неизвестной жидкости на рельеф местности в районе восточной дамбы шламонакопителя №2, что повлекло загрязнение почвы», — говорится в определении. Через почвы рассолы утекали в Каму.
В конце 2021 года в кассации находилось три жалобы «Березниковского содового завода» на решения по искам Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. По двум определения уже вынесены, если в по поводу возмещения вреда инстанция в Челябинске встала на сторону природоохранного ведомства, то в вопросе о рекультивации протока между шламонакопителями кассация вернула иск прокуратуры в первую инстанцию. В апреле 2021 года Березниковский районный суд отказал в требовании прокуроров о взыскании ущерба за незаконное использование земельного участка под складирование отходов производства.
«В водоохраной зоне Камы на расстоянии около 800 метров от шламонакопителя АО «Березниковский содовый завод», на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, выявлен объект с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом, которая визуально по цвету и свойствам схожа со сточными водами, находящимися в промышленном канале. <…> С восточной стороны место загрязнения соединено траншеей с промышленным каналом, с западной стороны зафиксирована труба, выходящая из-под земли», — так неучтенный «временный» шламонакопитель описан в иске.
Природоохранния прокуратура требовала взыскать с пользующихся техническим объектом компаний — БСХ и завода «Сода-Хлорат» более 949 млн рублей возмещения вреда. В первой инстанции в иске было отказано, апелляционная инстанция Пермского краевого суда отменила решение, но взамен выплаты обязала БСЗ рекультивировать участок в 17,5 га в 800 метрах от Камы в Березниках. Седьмой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
23 декабря суд рассмотрит еще одну жалобу БСЗ на судебное решение, речь идет о взыскании с БСЗ вреда за загрязнение воды в реках Толыч и Кама на сумму порядка 500 тыс. рублей.
Люди в Верхнекамье привыкли к жизни в состоянии ЧС. Еще с советских времен жители Березников «не замечают» выбросы химпредприятий реку и в атмосферу. Если в 2020 году на фоне публикаций в СМИ в местных пабликах в соцсетях и на «Берфоруме» активно сообщалось о поисках мест изливов и об опасности от загрязненной воды, то менее чем через год эта тема сошла на нет.
«Мы зарабатываем больше, чем в Перми, соцпакеты, мы чаще вас заграницу летаем. Химики нам мировых звезд привозят, народ из Перми на концерты едет. На что жаловаться? » — рассказывает журналисту Properm.ru не захотевший назвать имя житель Березников. Татьяна, бывший журналист, резюмирует: «К «пене» на воде отношение резко негативное. Связывают с ней мор рыбы, выкладывают в группах фото дохлой рыбы. А воздух не обсуждают, его загрязнение незаметно. Но это аргумент переезда в «Любимов», всегда два аргумента, подальше от всех химиков и воздух почище будет».
Сегодня «белое море» не ассоциируется у березниковцев с опасным объектом и входит в неформальные путеводители по Березникам. Голубая гладь шламонакопителя привлекает сюда свадебные кортежи для фотосессий, хотя объект и считается особо охраняемым. «На мой взгляд территория должна быть рекультивирована, возвращена в земельный фонд и использована для социально-значимых объектов — необходимых для большого города, например, катка или арт-пространства, как это происходит в Германии и других странах Западной Европы», — полагает эксперт-гидролог Ольга Березина. По мнению специалистов, оставлять подобные «моря» вблизи от рек нельзя.
Более того, ученые госуниверситета изучили влияние солей на популяции рыб, исследовалась жизнь самых неприхотливых и распространенных в Верхнекамье окуней. Оказалось, что они болеют в соленой воде: сократилось общее количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов на единицу объема крови, упал уровень глюкозы и креатинина, возросла концентрация хлоридов.
«Вполне возможно, что обитание окуня в таких условиях приведёт к нарушению развития молоди и повышению ее смертности. Неизвестно, будет ли рыба, обитающая в таких условиях, достигать половозрелости и способности к размножению», — считает доцент биологического факультета Павел Михеев.
Верхнекамье называется специалистами одной из самых экологически неблагополучных территорий. Наибольшее число промпредприятий, влияющих на экологию, находится в Березниках. И именно с Березниками связан самый громкий природоохранный скандал прошлого года, когда стало известно о масштабном загрязнении Камы.
После объявленного летом 2020 года в Березниках ЧС из-за катастрофического загрязнения Камского водохранилища и его притоков были возбуждены четыре уголовных дела, проводились многочисленные проверки с привлечением Росприроднадзора, лаборатории ЦЛАТИ. На сегодня, по данным природоохранной прокуратуры Пермского края, расследования не завершены. Дела находятся на контроле Генпрокуратуры РФ.
Проведенные в 2020 году проверки выявили превышения негативного влияния практически у всех химкомпаний. Прокуратура Пермского края совместно с инспекторами управления Росприроднадзора выявила нарушения требований природоохранного законодательства не только в работе «Березниковского содового завода», но и в деятельности других предприятий — филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «СТОК».
По данным Минприроды Пермского края, опубликованным в докладе «Состояние и охрана окружающей среды Пермского края» за 2020 год, основными загрязнителями воды в районе Березников являются ООО «Сток» (813 тыс. тонн не очищенных сбросов) и СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» (162 тыс. тонн). В документе указывается, что компании много лет не обеспечивают нормативную очистку стоков с очистных.
В мае 2021 Росприроднадзор совместно с природоохранной прокуратурой провел проверку компании «Сток». Проверка деятельности предприятия в 2021 году вновь показала нарушения — сброс стоков с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ. Компании было предписано разработать программы экологического контроля, рассчитать нормативы образования отходов и лимитов на их размещение и вести их учет. Кроме того в отчете Росприроднадзора есть требование осуществлять сброс стоков без превышений.
Более того, прокуратура через суд обязала компанию изучить собственное влияние на окружающую среду. Предприятие не делало этого ни разу с момента основания. «Сток» попытался оспорить решение в судах, но безуспешно. «После этого компания уведомила прокуратуру об отсрочке исполнения вердикта в судах, указав, что исследование будет проведено в 2022 году», — рассказал руководитель Березниковской природоохранной прокуратуры Валерий Безруких.
В соответствии с расчетом, произведенным Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора, размер вреда, причиненного почвам как компоненту окружающей среды, составил 1,84 млн рублей. Проведенное независимой группой экологов летом 2021 года исследование, а также замеры Росприроднадзора показали, что превышения ПДК в изливах шламонакопителя сохраняются на прежнем уровне.
По словам Валерия Безруких, ведомство выиграло у загрязнителей все заявленные после проверок во время ЧС иски, как к компании «Сток», так и к «Березниковскому содовому заводу». БСЗ уже заплатил штраф за загрязнение воды и почвы вокруг шламонакопителя №2 на сумму в 2,5 млн рублей, хотя и направил кассационную жалобу на решения двух инстанций.
По второму «миллиардному» иску о возмещении вреда экологии Пермский краевой суд принял решение, отличающееся от изначальных требований. Он отменил решение инстанции в Березниках, по которому иск прокуратуры был отклонен. Содовый завод взамен уплаты суммы ущерба в 1 млрд рублей обязали рекультивировать шламонакопитель. «По большому счету, это даже лучшее решение — компания должна сама ликвидировать источник вреда экологии. В случае с выплатой штрафных санкций предприятие могло бы продолжить его эксплуатировать, либо попыталось бы переложить рекультивацию на государство», — полагает прокурор Безруких.
Как заявляют в пресс-службе БСЗ, компания исполняет предписания прокуратуры, вступившие в силу. На сегодня таковым является предписание контрольного управления администрации Березников по устранению прорыва между техногенным объектом «Голубое озеро» (оно же «Белое море») и промышленным каналом. АО «БСЗ» данное предписание исполнило. Остальные предписания обжалуются в судебном порядке.
До 2020 года о необходимости рекультивировать шламонакопители «Березниковского содового завода» говорили только в природоохранном сообществе. После громкого конфликта летом 2020 года, когда холдинг «УРАЛХИМ» заявил об остановке производства из-за загрязнения воды в Каме, вопрос о ликвидации морально устаревших и загрязняющих почву и реки «белых морях» появился в публичном пространстве и в судебных решениях. Хотя и раньше (впервые в 2003 году) пермские ученые-экологи говорили о возможности взаимно решить техногенные проблемы Березников и Кизела.
Официально сообщалось, что из-за остановки производства объем понесенных расходов по группе компаний «УРАЛХИМ» составил около 8 млн долларов США. При этом изначально называлась цифра в 13 млн долларов еженедельных потерь из-за простоя. В компании «УРАЛХИМ» на момент публикации не прокомментировали, будет ли компания пытаться взыскать с «Башсоды» или БСЗ весь ущерб или его часть. По словам собеседника в группе компаний, неофициально считается, что решение будет принято только после окончания расследования четырех уголовных дел.
За период лето 2020 года — осень 2021 года число судебных исков к березниковским загрязнителям воды и почвы кратно выросло. В октябре 2021 года арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению заявление Росприроднадзора к «Березниковскому содовому заводу» на возмещение 4 млн рублей ущерба почве от размещения шламонакопителя. Всего к дочке «Башсоды» за полтора года природоохранными организациями предъявлено пять исков в суде общей юрисдикции и два — в арбитражном. ООО «Сток» оспаривает как минимум три решения природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. Есть споры надзорных органов в сфере экологии с предприятием «Сода-Хлорат».
Судебное решение с требованием рекультивации шламонакопителя «Березниковский содовый завод» оспаривает в кассационной инстанции, но оно уже вступило в законную силу. По словам Валерия Безруких, предприятие после перехода в 2021 году в собственность государства из частных рук не отрицает необходимость ликвидации и подыскивает подрядчика. В пресс-службе БСЗ журналисту Properm.ru пояснили, что «для исключения из эксплуатации шламонакопителя с последующей его рекультивацией АО «БСЗ» в 2020 году приступило к реализации инвестиционного проекта «Отделение фильтрации дистиллерной жидкости». Инвестпрограммой 2021 года предусмотрено 45 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ».
Как сообщает сама «Башсода», решение об ускоренной рекультивации шламонакопителя «Белое море» на участках площадью 230 га было принято 14 января 2021 года на рабочем совещании по развитию компании. Ранее частные собственники БСК планировали провести рекультивацию в 2059–2069 годах.
Однако, на 12 ноября никаких закупок, связанных с проектными работами по рекультивации БСЗ не объявляло — как компания с госучастием завод должен публиковать информацию о конкурсных процедурах на сайте Госзакупок. Также нет подобной закупки для Березников и у головной «Башсоды». А вот аукцион на проектирование процесса ликвидации подобного шламонакопителя у реки в Стерлитамаке проведен, несмотря на то, что вопрос о рекультивации «белых морей» на всех объектах компании был поднят одновременно. При этом судебных решений, обязывающих начать процесс в Стерлитамаке нет, есть только выигранные Росприроднадзором требования о ликвидации сбросов загрязненных отходов. На проведенном в июле аукционе была признана соответствующей одна из трех заявок — подведомственной Росприроднадзору лаборатория ЦЛАТИ в Нижнем Новгороде. Контракт находится на стадии исполнения, его стоимость составляет 97,75 млн рублей.
«Камское водохранилище, как и любое другое, характеризуется замедленным водообменом и низкими скоростями течения. Загрязняющие вещества осаждаются на дно и могут являться вторичным источником, так как происходит перемешивание водных масс и опасные компоненты вновь попадают в воду. Комплексным изучением донных отложений в водных объектах на территории Пермского края никто не занимался», — резюмирует эксперт Ольга Березина.
Шламохранилище «Березниковского содового завода» — не единственное в Березниках загрязняет почву и воду и нуждается в рекультивации. «Белое море» ликвидированного после банкротства в 2012 году завода «Бератон» в Березниках, сейчас находится на федеральных землях, так же «утекает» в Каму и нуждается в ликвидации. В 2018–2019 году был подготовлен проект, по которому стоимость работ составляет порядка 900 млн рублей. В феврале 2021 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил Минприроды России заложить в федеральный бюджет расходы на ликвидацию объекта. Ответ до сих пор не получен.
В современные экологические проблемы и конфликты химиков Верхнекамья власти края практически не вмешиваются, сейчас идет поиск путей решения экологических проблем. Основной, «зеленой» темой для минприроды Пермского края в части водных ресурсов региона является проект «Чистая Кама» (входит в нацпроект «Оздоровление Волги»). В бюджете Пермского края запланировано 450 млн рублей до 2024 года. Деньги направят на проектирование и реконструкцию находящихся в ведении региона очистных сооружений, очистку берегов, углубление фарватера. Объем сбрасываемых в реку загрязненных сточных вод должен сократиться втрое.
Как рассказали журналисту Properm.ru в минприроды Пермского края, регион намерен в 2024 году войти в федеральный проект «Оздоровление Волги». Инициатива была поддержана соседними субъектами Татарстаном, Башкирией, Удмуртией и Кировской областью (р. Вятка один из крупных притоков Камы). Он реализуется в рамках нацпроекта «Экология», в рамках которого с 2019 года проводятся мероприятия по улучшению состояния водохранилищ. В минприроды Прикамья говорят, что на федеральном уровне абсолютно не учтена особенность того, что Кама экстренно нуждается в реабилитационных мероприятиях. На сегодня весь бассейн Камы подвержен глобальной антропогенной нагрузке, которая со своим негативом «вливается» в Волгу и со временем может свести на нет уже приложенные усилия.
Пока в России есть только один пример рекультивации шламонакопителя за счет средств федерального бюджета. В Нижегородской области были ликвидированы последствия деятельности бывшего завода по производству химического оружия «Капролактам». Работа началась в 2018 году и проводилась по 2020 год в рамках нацпроекта «Экология»: сейчас на объекте, который занимает площадь 71 га, уложены все рекультивационные слои. Стоимость рекультивации составила 7,28 млрд рублей.