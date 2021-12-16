Тепловой треугольник. Три правды о теплоснабжении Лысьвы

При этом в МУПе не видят социальных проблем, если управления перейдет к «Т Плюс». «Социальные последствия? Нет не будет. — утверждает господин Демчик, — Я уже получил примерное штатное расписание от «Т Плюс». У нас нет такого количества технических работников. Мы примем к себе работников «Лысьва-теплоэнерго», «Привод-Теплоэнерго» и своих. Что касается бухгалтеров, юристов, то частью они по возрасту уйдут на пенсию, часть пристроим. Я считаю, что концессия — единственный путь который может помочь изменить ситуацию. Остановится нарастание долгов, и будет ремонт сетей и возврат их к нормальному состоянию». Отметим, что на позицию Сергея Демчика, по нашим данным влияют газовики, для которых , как мы помним вопрос долгов — самый серьезный.