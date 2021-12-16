Тепловой треугольник. Три правды о теплоснабжении Лысьвы

Posted 16 декабря 2021, 03:00
Published 16 декабря 2021, 03:00
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
У Лысьвы неплохие производители тепла — наследие промышленного прошлого с заводами-гигантами. 70% города отапливает ООО «Лысьва-теплоэнерго». Комбинированная станция на газе, вырабатывает и тепло и электричество, находится на территории Лысьвенского металлургического завода и контролируется ООО «ММК-ЛМЗ». Еще 15–20% приходится на долю ООО «Привод-теплоэнергоресурс» (бывшая котельная завода «Привод»). Мощность установленного оборудования «Лысьва-теплоэнерго» 494 Гкал/час, Привод-300 Гкал/час. А общая подключенная мощность всех потребителей города 180 Гкал/час. То есть, генерация кратно превышает потребление.
Но проблемы есть: нужны дополнительные мощности в зоне действия котельной «Больничная», надо разбираться с обслуживанием котельной №305 «Октябрьская». Котельную «Привод» по логике надо отключать от системы, но для этого нужно делать перемычку, что очень дорого.
Другое дело — сети. Их содержит муниципальное предприятие «Теплоэнергоремонт». Из 69 км (примерно 120 км в однотрубном расчете) тепловых сетей 55% (37 км) имеют возраст 30 лет и старше. Руководство утверждает, что потери тепла составляют примерно 23–24% (это минимум вдвое больше предельных норм для старых и ветхих сетей). Грубо говоря, каждая четвертая гигакалория, вырабатываемая котельными города уходит в воздух, но должна исправно оплачиваться. Все на что хватает возможностей сетевиков — латание слабых участков.
Вторая проблема связана с первой. Ежегодные убытки МУУП «Теплоэнергоремонт» могут составлять от 40 млн до 100 млн рублей. Недоплата сначала уходит в генерацию, затем, по цепочке к газовикам. По данным конца 2016 года, общие лысьвенские долги за газ составляли 479 млн рублей. Сейчас по данным ООО «Лысьва-Теплоэнерго» задолженность МУУП «Теплоэнергоремонт» перед генерацией (а соответственно, перед газовиками) составляет более 825,5 млн рублей.
Понятно, что газовики настаивают, просят и требуют остановить рост задолженности. А поскольку сумма гигантская — это стало проблемой и краевых властей. Ситуацию несколько сгладили региональные субсидии последних двух лет. По словам директора «Теплоэнергоремонта» Сергея Демчика, в прошлом году предприятие получило 63 млн рублей на компенсацию сверхнормативных потерь на сетях. В этом году расчетная сумма может составить 47 млн рублей. Но субсидии — лечение симптомов, а не болезни.
У жителей Лысьвы — своя проблемы: все те же проблемы на сетях, высокие тарифы и разница температур в домах. «Болезни» системы привели к тому, что сегодня в Лысьве тариф на отпление выше пермского. За 2021 год его повышали дважды: с 01.07. 2021 года на 4,5% и с 01.11. 2021 еще на 2,6%. Сейчас это 2106 рублей за гКал. Для сравнения: в Перми тариф «ПСК» — 2025,85 руб./Гкал.
В общем, теплосистема города и ее обслуживание сегодня представляют клубок проблем, в котором сплелись старые сети, интересы производителей тепла, сетевиков, жителей города и гигантские долги. На этом фоне, в качестве пути решения проблем у краевых властей возникла идея о том, что систему теплоснабжения Лысьвы могла бы взять на себя «Т Плюс» на условиях концессии.
Рассматривают два основны варианта «вхождения» пермяков. По-первому «Т Плюс» получает концессию на 15 лет. Компания обязуется построить в городе 4четыре котельные мощностью от 15 до 70 Мвт, еще несколько микрокотельных. Сумма инвестиций 1,2 млрд рублей. По-второму варианту, новых блочно-модульных котельных (БМК) будет две, мощностью от 11 до 22 Мвт, сумма инвестиций — 700 млн рублей. По обоим вариантам к компании в управление переходит все теплосетевое хозяйство города. «Т Плюс» проведет реконструкцию теплосетей, системы управления, наладит нормальный учет и съем тепла. Инвестор отремонтирует 8,5 км сетей за 205 млн рублей. При этом, как мы знаем, реконструировать надо 37 километров (но как мы узнаем, у «Т Плюс» есть другой поход).
И вот тут, как говорят в таких случаях проявились «нюансы», которые привели к непростым отношениям всех участников процесса и даже судам. При ближайшем рассмотрении оказывается, что своя правда есть у всех, позиции обоснованы. Но чтобы прийти к общему знаменателю придется приложить большие усилия.
Для сегодняшнего главного производителя тепла, приход «Т Плюс» означает неизбежные серьезные проблемы. Компания не исчезнет, но останется как производитель электроэнергии, пара, воды и теплоснабжения только для потребителей промплощадки «Лысьвенский металлургический завод».
От ТЭЦ «Лысьва-теплоэнерго» в город идут четыре большие двойные трубы, по которым подаётся тепло. Планируемые по основному варианту проекта концессии концессии блочно-модульные котельные «Т Плюс» «сядут» на эти же трубы. Грубо говоря, пермские тепловики отсекают местных от потребителей. Для лысьвенской компании это означает необходимость закрыть большую часть мощностей (оставшиеся будут питать завод), уволить часть работников. Пропадают уже сделанные инвестиции. Ну и, конечно, потеря гигантской части рынка сбыта.
Руководители «Лысьва-теплоэнерго» выступают против концессии. У предприятия есть аргументы. Имеющиеся мощности в разы перекрывают потребности, а значит и новые котельные городу не нужны. «ТЭЦ на газе, производит не только тепло, но и электричество, — говорит Андрей Кобелев директор ООО «Лысьва-теплоэнерго», — а комбинированная выработка, с точки зрения правительства России, делает предприятие приоритетным, поскольку уменьшаются затраты и экологический ущерб».
Руководители лысьвенской генерации публично оспаривают тезисы местных сетевиков о сохранении и даже уменьшении тарифа для населения после начала работы «Т Плюс» в городе. В интервью местному телевидению ЛТК Андрей Кобелев утверждал, что все произойдет ровно наоборот: «… сначала — замена генерации, строительство четырёх котельных, и только со временем — замена тепловых сетей. Положение дел с теплоснабжением в городе, по сути, не изменится, а вот тариф однозначно будет расти. Инвестору, чтобы окупить дорогостоящий проект в 1,5 млрд рублей, да ещё и получить прибыль, потребуются средства, и это будут средства самих потребителей, население явно попросят раскошелиться… Напомню, что при строительстве новой школы, взявшись за водогрейную котельную (без сетей), инвестор обещал тариф менее 1000 руб./ Гкал, да только на деле он оказался намного выше — 3200 рублей»
Свое утверждение господин Кобелева аргументирует расчетами. Сейчас тариф на транспортировку тепла, от предприятия под руководством мэрии практически сравнялся с производством тепла. Кроме того, лысьвенские тепловики используют собственную электроэнергию, пермским ресурсникам придется ее покупать. Точно так же и с водой. Например, «Лысьва-теплоэнерго» использует воду из Лысьвенского водохранилища стоимостью, порядка 12 руб./м3, БМК от «Т Плюс», по данным господина Кобелева будут приобретать воду из централизованных сетей водоснабжения стоимостью 28–30 руб. м3. В итоге, стоимость тепла якобы, будет расти.
Сейчас, «Лысьва-теплоэнерго» находится в конфликте с руководством города и местными сетевиками. В суде оспаривают новую схему теплоснабжения города и пытаются продавить собственную инвестиционную программу. В частности представители компании поднимают вопрос надежности: у ТЭЦ резерв по тепловым мощностям, резервное топливное хозяйство (мазут), два источника водоснабжения, баки-накопители горячей воды. Это, якобы, в новой схеме теплоснабжения не предусмотрено.
Представители лысьвенских сетевиков находят свои претензии и свои аргументы. Директор сетевого муниципального предприятия «Теплоэнергоремонт» Сергей Демчик убежден, что концессия и приход в город «Т Плюс» — единственный шанс спасти ситуацию и разорвать цепочку накопления долгов и старения оборудования: «У нас фантастическое недофинансирование содержания сетей в тарифе. Это самая главная строка из которой складываются убытки. Если даже считать по нормативам, то мы должны ремонтировать по 4 км сетей ежегодно. Но у нас катастрофический износ. 55% имеют возраст 30 лет и старше. Если ремонтировать сети в соответствии с износом, нормы нужно умножать в 4 в 5 раз».
Господин Демчик рассказал, что кроме сетей существует и проблема котельных. По его словам, модульную котельную «Октбярьская» пора менять, потому что срок службы 12 лет и уже истек. Есть проблемы с котельной в Больничном городке. Судя по словам директора «Теплоэнергоремонта», без помощи его предприятие не может справиться с проблемой съема тепла в разных условиях: когда из-за состояния домовых и транзитных и отсутствия учета на входах в дома приходится выставлять завышенную температуру носителя на выходе со станции (и платить за нее), чтобы нормально отопить дальние микрорайоны.
Отметим, что и своих контрагентов из генерации Сергей Демчик считает частично ответственными за долги своего предприятия: «Лысьва-теплоэнерго» выставила нам проценты за пользование чужими деньгами. Я им говорю: «Ну подождите, вам же газовики не выставляют такие проценты. Они же понимают, что это бесполезно, но вы нам выставляете».
При этом в МУПе не видят социальных проблем, если управления перейдет к «Т Плюс». «Социальные последствия? Нет не будет. — утверждает господин Демчик, — Я уже получил примерное штатное расписание от «Т Плюс». У нас нет такого количества технических работников. Мы примем к себе работников «Лысьва-теплоэнерго», «Привод-Теплоэнерго» и своих. Что касается бухгалтеров, юристов, то частью они по возрасту уйдут на пенсию, часть пристроим. Я считаю, что концессия — единственный путь который может помочь изменить ситуацию. Остановится нарастание долгов, и будет ремонт сетей и возврат их к нормальному состоянию». Отметим, что на позицию Сергея Демчика, по нашим данным влияют газовики, для которых , как мы помним вопрос долгов — самый серьезный.
Пермские ресурсники очень осторожно прокомментировали вопрос своего вхождения в теплосистему Лысьвы. В официальном комментарии пресс-служба компании только отметила готовность «расширять географию присутсвия»: «Сегодня Пермский филиал ПАО «Т Плюс» работает в четырех городах Пермского края — Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском, развивая теплоисточники этих муниципалитетов и обновляя теплосетевой комплекс
…Мы находимся в диалоге с администрациями муниципального и регионального уровней по возможному участию нашей компании в развитии систем теплоснабжения городов Пермского края. Пермский филиал ПАО «Т Плюс» имеет репутацию надежного поставщика теплоэнергии и готов расширять географию присутствия».
Но сторонние эксперты, опрошенные Properm.ru утверждают, что в подходе «Т Плюс» есть понятный рационализм. По их мнению, «посадить» БМК на трубы ближе к городу, означает сильно уменьшить те километры сетей, которые нужно обслуживать и резко сократит теплопотери. И это, в конечном итоге, выходит дешевле, чем содержать трубы. По мнению экспертов, современные способы производства тепла по экономической эффективности действительно сравниваются по затратам с содержанием сетей. Отсюда и намерение ресурсников поставить свои котельные как можно ближе к потребителю. Уменьшаются потери, затраты на ремонт.
Отметим, разветвленная система генерации — тренд, который касается не только Лысьвы. Переход на собственные малые и средние современные котельные с хорошей эффективностью мы видим в коттеджных поселках, многих промышленных предприятиях и даже в МКД. Есть собственные нюансы, но в целом, это сейчас дешевле, чем советский принцип, когда одна огромная котельная завода кроме предприятия заодно отапливала и ближайший город
При этом, все управление сетями, «Т Плюс» при подписании концессии, как говорят эксперты, просто обязано забрать себе. По их мнению, и технологически и профессионально местное лысьвенское предприятие не может вытянуть ситуацию: организовать грамотное обслуживание, съем показателей, учет каждого дома. Если оставить местный МУУП, ресурсники не получат выгоды от концессии.
Надо отметить, что вряд ли Лысьва может быть для большой компании очень лакомым куском с точки зрения прибыли. Если сравнить масштабы затрат и источников дохода с любым из пермских районов, то Лысьва в оценке доходности проиграет и сильно. Впрочем, и воспринимать концессию как некую чисто социальную миссию для «Т Плюс» не стоит. А это значит, что с приходом компании в Лысьву будут не только современные методы управления и обслуживания теплосетевого хозяйства. Неизбежны оптимизации, сокращение персонала, жесткий подход к должникам.
На вопрос о возможных договоренностях «Т Плюс» с «Лысьва-теплоэнерго» собеседники Porperm.ru ответили уклончиво. По их мнению, договоренности возможны, но для этого лысьвенцам придется сильно подвинуться по цене за гигакалорию, что весьма сложно для предприятия.
Как видите, у всех основных действующих лиц, которые сейчас пытаются решить проблему лысьвенской теплоситсемы, есть обоснованные позиции и аргументы. Чтобы разгрести многолетние долговые проблемы и не допустить окончательной деградации городских сетей, нужны кардинальные меры. Но это может привести к бизнес-конфликтам с нарушением баланса и непредсказуемыми последствиями. А есть еще обязательные социальные проблемы, которые неизбежно обострятся. Понятно, что краевым властям потребуется еще много усилий, чтобы привести ситуацию к общему знаменателю. Но если это произойдет, то как сказал Сергей Демчик: «…если с Лысьвой разберемся, с другими городами точно будет проще».