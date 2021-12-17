Бизнес начинает и выигрывает. Какие льготы для предпринимателей есть только в Пермском крае

Posted 17 декабря 2021, 07:15
Published 17 декабря 2021, 07:15
Modified 2 марта 2023, 15:53
Updated 2 марта 2023, 15:53
Малый и средний бизнес во всем мире — барометр состояния экономики. И от того, насколько комфортные условия создают для работы предпринимателей власти, а особенно на местах, зависит экономический и социальный климат в целом. Серьезным показателем того, что бизнесу в регионе живется неплохо является то, как он инвестирует в собственное развитие. И здесь показатели говорят, что «постковидный синдром» у бизнеса проходит. В сравнении с 2020 годом «инвестиции в себя» у бизнеса с сентября 2021 года показывают рост.
Показательно, что бизнес начал выравниваться в сравнении со стагнацией в 2020 году. Несмотря на то, что пандемия накладывает свои требования к работе предпринимателей, оборот розничной торговли за первые три квартала показал рост на 2,9% и составил более 445 млрд рублей, общепит с учетом доставки «подрос» на 30,8% до 18 млрд рублей. В целом объем платных услуг населению вырос на 20,6% по сравнению с 2020 годом. Как указывает Пермьстат, субъекты малого предпринимательства формировали 50,3% совокупного оборота оптовой торговли региона, в финасовом выражении это порядка 350 млрд рублей.
У предпринимателей есть расхожая шутка в ответ на вопрос представителей власти «чем вам помочь?» «Просто не мешайте», — чаще всего отвечают бизнесмены. Всерьез же чаще всего они говорят о необходимости налоговых послаблений, особенно для клиентского бизнеса, и в значительной степени для тех, кто только начинает работать. Именно поэтому в уходящем году в Пермский край первым в России принял закон, согласно которому с 1 января 2022 года все «новички» в бизнесе смогут на три года получить беспрецедентно низкие налоговые ставки. Это нововведение — инициатива губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Пониженная ставка УСН для «новичков» составит 1%.
«Малое и среднее предпринимательство — это основа стабильного среднего класса и развития экономики. И именно первые три года жизни любого бизнеса являются показательными — далеко не все предприниматели «переживают» этот срок. Чтобы дать возможность «встать на ноги» всем, кто хочет заниматься предпринимательской деятельностью, конкурировать с уже действующими — более сильными — игроками, мы первыми в России вводим такую расширенную меру поддержки для вновь зарегистрированных ИП и организаций», — считает глава региона.
По мнению экспертов, сейчас важны все инициативы, стимулирующие бизнес. «Как созданные в 2021 году льготные условия для самозанятых помогли им выйти из тени, так и здесь. Бизнес всегда считает, что ему выгоднее, и здесь мы ожидаем рост числа предпринимателей. И это правильная инициатива, нужно что-то делать для поддержки предпринимателей», — считает доцент ВШЭ Елена Зуева.
«Уверена, что сниженные ставки помогут людям решиться открыть свое дело, — говорит руководитель компании «Медовое раздолье». — Наша пасека существует давно, а вот ИП мы отрыли в 2018 году, и, конечно, нам бы тогда очень помогла такая низкая налоговая ставка. Знаете, предпринимателям всегда денег не хватает, а налоги занимают большую долю в расходах. Сейчас мы платим 6%, а пониженная ставка для новичков — 1%, а это значительная разница».
В некоторых регионах также есть налоговые преференции для бизнесменов. В Удмуртии, Калмыкии, Забайкальском крае и Астраханской области пониженные ставки по УСН установлены для организаций и ИП, впервые зарегистрированных на территории в 2020–2021 годах в связи с переменой места нахождения или жительства. В Мурманской области пониженные ставки введены для всех исключительно в связи с COVID-19 и действуют ограниченное время — в период с 2020 по 2022 годы. Похожие условия есть в Ульяновской области, где введены максимально низкие ставки для вновь зарегистрированных предпринимателей, но они ограничены сроком в 2 года. Но, по словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина, подобные преференции впервые в стране реализованы только в Прикамье. Отличие в комплексных условиях — на три года, без ограничений по виду деятельности и количеству сотрудников и при этом стимулирующие к открытию новый бизнес .
Краевые власти перед реализацией инициативы проводили исследования разных отраслей экономики. По итогам мониторинга было принято решение поддержать наиболее уязвимые во время пандемии отрасли. По итогам 10 месяцев 2021 года удалось преодолеть провал в числе вновь созданных малых и средних предприятий, который был в 2020 году. В этом году создано 12 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2020 год в Пермском крае на треть сократились темпы регистрации ИП и прекратили деятельность 18,47 тыс. предпринимателей «По итогам 2020 года мы решили сохранить пониженные ставки налогообложения для таких отраслей как гостиничный бизнес, общественное питание, непродовольственная торговля и другие», — рассказала руководитель регионального агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова.
Эксперт пояснила, что аналитика показывает, что в некомфортных экономических условиях срок жизни небольшого бизнеса редко достигает больше трех лет. Поэтому и было принято решение ввести налоговые льготы для начинающих. Законопроект был поддержан депутатами заксобрания Пермского края. По планам властей, к 2030 году занятость в жителей региона в МСБ должна стать на 100 тыс. человек больше
Льготы для начинающих бизнесменов — только одна из многих инициатив региональных властей для создания комфортного бизнес-климата. В непростых для бизнеса 2020 и 2021 годах власти региона поддерживали предпринимателей и налоговыми льготами, и финансово. По итогам 2020 года были продлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для предприятий из некоторых сфер бизнеса, которые не смогли восстановиться в 2021 году. На капитализацию организаций, которые выдают льготные займы предпринимателям под 1%, 1,5% и 3%, добавлено 150 млн рублей. Стоимость патентов для пермских самозанятых также остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе.
Для экспортно ориентированных компаний уже второй год подряд на территории региона действует субсидия на транспортировку продукции. Для крупного бизнеса сохранены льготы на покупку новых основных средств, в том числе оборудования. Продолжит действовать льгота на имущество, которое предприятия используют для охраны природы. Сохраняется плавное повышение ставки по налогу на имущество в отношение торгово-офисной недвижимости, в то время как большинство регионов-соседей повысили эту ставку до 2%.
Особое внимание краевые власти уделяют формированию благоприятного климата для инвестиций: сегодня статус «приоритетного» могут получить проекты с вложениями от 100 млн рублей. Для крупных инвестпроектов снижена ставку по инвествычету.
Во многом благодаря этим мерам, в Пермском крае уже сегодня наблюдается рост численности занятых у субъектов МСП. За 10 месяцев 2021 года на территории Пермского края зарегистрировано почти 94,5 тыс. субъектов МСП, численность занятых у субъектов МСП при этом составляет чуть более 379 тыс. человек, включая 54,5 тыс. самозанятых.