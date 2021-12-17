Бизнес начинает и выигрывает. Какие льготы для предпринимателей есть только в Пермском крае

В некоторых регионах также есть налоговые преференции для бизнесменов. В Удмуртии, Калмыкии, Забайкальском крае и Астраханской области пониженные ставки по УСН установлены для организаций и ИП, впервые зарегистрированных на территории в 2020–2021 годах в связи с переменой места нахождения или жительства. В Мурманской области пониженные ставки введены для всех исключительно в связи с COVID-19 и действуют ограниченное время — в период с 2020 по 2022 годы. Похожие условия есть в Ульяновской области, где введены максимально низкие ставки для вновь зарегистрированных предпринимателей, но они ограничены сроком в 2 года. Но, по словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарда Соснина, подобные преференции впервые в стране реализованы только в Прикамье. Отличие в комплексных условиях — на три года, без ограничений по виду деятельности и количеству сотрудников и при этом стимулирующие к открытию новый бизнес .