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Posted 17 декабря 2021, 09:43

Published 17 декабря 2021, 09:43

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

Как коронавирус повлиял на рынок платной медицины в Прикамье? Разбираемся

17 декабря 2021, 09:43
Президент ТПП России Серей Катырин считает, что рынок платных медицинских услуг в России будет расти и дальше.

Распространения коронавируса по миру привело к изменению на рынке медицинской помощи. Особой популярностью начала пользоваться диагностика — люди сами записывались на компьютерную томографию легких и сдавали анализы, чтобы узнать, заражены ли они коронавирусом. Государственная медицина с приходом коронавируса была нагружена, поэтому акценты сместились на частные больницы и лаборатории.

В этом году COVID-19 установил очередные рекорды в Прикамье — около 700 случаев каждые сутки, при этом сообщений о желающий пройти платное КТ было в разы меньше. В 2020 году, к примеру, пермяки жаловались на увеличение цен на КТ в частных поликлиниках и очереди. Все дошло до того, что проблемой заинтересовались в УФАС России по Пермскому краю. В итоге антимонопольщики не нашли нарушений. Оказалось, что цены на КТ выросли из-за роста затрат на процедуру и поддержание высокого качества обслуживания при возросшем спросе.

Общий объем рынка платных медицинских услуг в России оценивается в 680 млн рублей. Аналитический центр Vademecum уточняет, что спрос на КТ в прошлом году вырос на 30%. Вместе с ростом рынке медуслуг растет и рынок клинической лабораторной диагностики. В 2020 году он достиг 336 млрд рублей, прибавив 20%.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России:— Рынок у нас, конечно, припал в 2020 году по сравнению с 2019, понятно — из-за ковида, из-за многих перипетий, которые происходили, порядка 6 процентов в финансовом выражении. Хотя, надо сказать, что это не для всех одинокого получилось. Для крупнейших сетевых компаний, которые частной медициной занимаются — на конец года даже получилось, что они вышли в плюс.

Рост прибыли лаборатории получили и за счет платных ПЦР-тестов на COVID-19 или анализов на антитела. При этом выгоду компании получают за счет количества исследований. Прибыль компании от ПЦР-тестов составляет от 10 до 25%, а наибольшая часть расходов — зарплата сотрудников лаборатории и диагностического центра. Вопрос с кадрами стал актуален после увеличения спроса на КТ, когда аппараты начали работать круглосуточно, а вместе с ними и персонал.

Президент ТПП России Сергей Катырин считает, что вопрос кадров сейчас один из главных, так как есть дефицит квалифицированных специалистов. При этом рынок платной медицины в ближайшие годы будет расти. Катырин отмечает, что зарубежные коллеги также оценивают уровень медицины в России как высокий.

Сейчас есть проблема с оценкой рынка частной медицины, так как полные данные из этой сферы не собирает Росстат или аналитические агентства. Помочь в решении проблемы должна Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. На этой платформе должны быть собраны данные Минздрава, медучреждений и пациентов.

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