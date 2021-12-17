Как коронавирус повлиял на рынок платной медицины в Прикамье? Разбираемся

В этом году COVID-19 установил очередные рекорды в Прикамье — около 700 случаев каждые сутки, при этом сообщений о желающий пройти платное КТ было в разы меньше. В 2020 году, к примеру, пермяки жаловались на увеличение цен на КТ в частных поликлиниках и очереди. Все дошло до того, что проблемой заинтересовались в УФАС России по Пермскому краю. В итоге антимонопольщики не нашли нарушений. Оказалось, что цены на КТ выросли из-за роста затрат на процедуру и поддержание высокого качества обслуживания при возросшем спросе.