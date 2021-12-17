Как коронавирус повлиял на рынок платной медицины в Прикамье? Разбираемся

Posted 17 декабря 2021, 09:43
Published 17 декабря 2021, 09:43
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
Распространения коронавируса по миру привело к изменению на рынке медицинской помощи. Особой популярностью начала пользоваться диагностика — люди сами записывались на компьютерную томографию легких и сдавали анализы, чтобы узнать, заражены ли они коронавирусом. Государственная медицина с приходом коронавируса была нагружена, поэтому акценты сместились на частные больницы и лаборатории.
В этом году COVID-19 установил очередные рекорды в Прикамье — около 700 случаев каждые сутки, при этом сообщений о желающий пройти платное КТ было в разы меньше. В 2020 году, к примеру, пермяки жаловались на увеличение цен на КТ в частных поликлиниках и очереди. Все дошло до того, что проблемой заинтересовались в УФАС России по Пермскому краю. В итоге антимонопольщики не нашли нарушений. Оказалось, что цены на КТ выросли из-за роста затрат на процедуру и поддержание высокого качества обслуживания при возросшем спросе.
Общий объем рынка платных медицинских услуг в России оценивается в 680 млн рублей. Аналитический центр Vademecum уточняет, что спрос на КТ в прошлом году вырос на 30%. Вместе с ростом рынке медуслуг растет и рынок клинической лабораторной диагностики. В 2020 году он достиг 336 млрд рублей, прибавив 20%.
Рост прибыли лаборатории получили и за счет платных ПЦР-тестов на COVID-19 или анализов на антитела. При этом выгоду компании получают за счет количества исследований. Прибыль компании от ПЦР-тестов составляет от 10 до 25%, а наибольшая часть расходов — зарплата сотрудников лаборатории и диагностического центра. Вопрос с кадрами стал актуален после увеличения спроса на КТ, когда аппараты начали работать круглосуточно, а вместе с ними и персонал.
Президент ТПП России Сергей Катырин считает, что вопрос кадров сейчас один из главных, так как есть дефицит квалифицированных специалистов. При этом рынок платной медицины в ближайшие годы будет расти. Катырин отмечает, что зарубежные коллеги также оценивают уровень медицины в России как высокий.
Сейчас есть проблема с оценкой рынка частной медицины, так как полные данные из этой сферы не собирает Росстат или аналитические агентства. Помочь в решении проблемы должна Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. На этой платформе должны быть собраны данные Минздрава, медучреждений и пациентов.