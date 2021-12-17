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Posted 17 декабря 2021, 12:55

Published 17 декабря 2021, 12:55

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

В Губахе мужчина во время застолья насмерть забил знакомого

17 декабря 2021, 12:55
После преступления мужчина уехал в Пермь к своим знакомым, но его нашли.

Следователи Губахи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Губахинец совершил преступление вечером 24 сентября текущего года. Он распивал алкоголь вместе со своим 59-летним знакомым. Во время разговора мужчины поссорились. Злоумышленник избил потерпевшего руками и ногами по голове. В итоге пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте. Обвиняемый скрылся с места происшествия.

Следователи объявили мужчину в розыск, и 26 сентября подозреваемого нашли и задержали в Перми в квартире его знакомых. После этого злоумышленника доставили в Губаху для проведения следственных мероприятий. Суд на время следствия заключил мужчину под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

#Происшествия
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