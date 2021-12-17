В Губахе мужчина во время застолья насмерть забил знакомого

Posted 17 декабря 2021, 12:55
Published 17 декабря 2021, 12:55
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
Следователи Губахи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Губахинец совершил преступление вечером 24 сентября текущего года. Он распивал алкоголь вместе со своим 59-летним знакомым. Во время разговора мужчины поссорились. Злоумышленник избил потерпевшего руками и ногами по голове. В итоге пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте. Обвиняемый скрылся с места происшествия.
Следователи объявили мужчину в розыск, и 26 сентября подозреваемого нашли и задержали в Перми в квартире его знакомых. После этого злоумышленника доставили в Губаху для проведения следственных мероприятий. Суд на время следствия заключил мужчину под стражу.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.