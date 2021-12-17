В Губахе мужчина во время застолья насмерть забил знакомого

Следователи объявили мужчину в розыск, и 26 сентября подозреваемого нашли и задержали в Перми в квартире его знакомых. После этого злоумышленника доставили в Губаху для проведения следственных мероприятий. Суд на время следствия заключил мужчину под стражу.