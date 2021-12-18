properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря 2021, 04:01

Published 18 декабря 2021, 04:01

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

Пермь, Лысьвенский и Чайковский округа. Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 34 территориях

Пермь, Лысьвенский и Чайковский округа. Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 34 территориях

18 декабря 2021, 04:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала пандемии в регионе выявлено более 152 тыс. случаев заражения.

В Пермском крае 652 новых случая заражения коронавирусом выявлены в 34 территориях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших проживает в Перми — 321. Далее по числу случаев коронавируса следует Лысьвенский городской округ с 54 пациентами и Чайковский городской округ с 41 зараженным. В Добрянском городском округе обнаружено 34 заболевших, в Краснокамском городском округе — 29, а в Чайковском — 26. Еще 23 новых случая COVID-19 зафиксировали в Пермском муниципальном районе, 18 — в Чернушинском городском округе, а в Верещагинском городском округе — 14.

В Кудымкаре коронавирус подтвердился у 11 жителей, в Березниках и Кудымкарском муниципальном округе находятся по 10 новых зараженных. На восемь заболевших больше стало в Соликамском городском округе, на семь — в Оханском городском округе. В Александровском муниципальном округе и Очерском городском округе проживают по шесть пациентов с COVID-19. Еще восемь случаев коронавируса выявлено в Ординском муниципальном округе.

По три зараженных пациента находятся в Кунгуре, Юсьвинском муниципальном округе, Ильинском и Осинском городских округах. По два человека заболели коронавирусом в Горнозаводском городском округе, Кунгурском районе, Бардымском, Березовском и Частинском муниципальных округах. В восьми муниципалитетах Пермского края зафиксировано по одному пациенту с COVID-19: в Кизеле, Еловском, Карагайском и Кишертском муниципальных округах, Нытвенском, Октябрьском, Чердынском и Суксунском городских округах.

С начала распространения коронавируса в Прикамье зафиксировано 152 350 случаев заболевания. Из них скончались 7 202 человека.

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика