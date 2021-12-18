Пермь, Лысьвенский и Чайковский округа. Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 34 территориях

Posted 18 декабря 2021, 04:01
Published 18 декабря 2021, 04:01
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
В Пермском крае 652 новых случая заражения коронавирусом выявлены в 34 территориях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Больше всего заболевших проживает в Перми — 321. Далее по числу случаев коронавируса следует Лысьвенский городской округ с 54 пациентами и Чайковский городской округ с 41 зараженным. В Добрянском городском округе обнаружено 34 заболевших, в Краснокамском городском округе — 29, а в Чайковском — 26. Еще 23 новых случая COVID-19 зафиксировали в Пермском муниципальном районе, 18 — в Чернушинском городском округе, а в Верещагинском городском округе — 14.
В Кудымкаре коронавирус подтвердился у 11 жителей, в Березниках и Кудымкарском муниципальном округе находятся по 10 новых зараженных. На восемь заболевших больше стало в Соликамском городском округе, на семь — в Оханском городском округе. В Александровском муниципальном округе и Очерском городском округе проживают по шесть пациентов с COVID-19. Еще восемь случаев коронавируса выявлено в Ординском муниципальном округе.
По три зараженных пациента находятся в Кунгуре, Юсьвинском муниципальном округе, Ильинском и Осинском городских округах. По два человека заболели коронавирусом в Горнозаводском городском округе, Кунгурском районе, Бардымском, Березовском и Частинском муниципальных округах. В восьми муниципалитетах Пермского края зафиксировано по одному пациенту с COVID-19: в Кизеле, Еловском, Карагайском и Кишертском муниципальных округах, Нытвенском, Октябрьском, Чердынском и Суксунском городских округах.
С начала распространения коронавируса в Прикамье зафиксировано 152 350 случаев заболевания. Из них скончались 7 202 человека.