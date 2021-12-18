Пермь, Лысьвенский и Чайковский округа. Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 34 территориях

В Кудымкаре коронавирус подтвердился у 11 жителей, в Березниках и Кудымкарском муниципальном округе находятся по 10 новых зараженных. На восемь заболевших больше стало в Соликамском городском округе, на семь — в Оханском городском округе. В Александровском муниципальном округе и Очерском городском округе проживают по шесть пациентов с COVID-19. Еще восемь случаев коронавируса выявлено в Ординском муниципальном округе.