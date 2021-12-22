Суд начал рассматривать коллективный иск об отмене обязательной вакцинации в Пермском крае

Posted 22 декабря 2021, 04:44
Published 22 декабря 2021, 04:44
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Пермский краевой суд рассмотрел коллективный иск за отмену обязательной вакцинации в Пермском крае. 401 истец требуют отменить постановление главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева. На предварительном заседании суда не было самого Костарева, но были представители со стороны Роспотребнадзора.
По словам истцов, на предварительном заседании они интересовались, по каким документам и критериям в регионе определяется неблагополучная эпидемиологическая обстановка, однако точных ответов получить не смогли. При этом представители Роспотребнадзора уточняли, что постановление главного санитарного врача не обязывает вакцинироваться, а лишь рекомендует.
По постановлению работодатель должен организовать вакцинацию сотрудников — направить список подлежащих вакцинации в поликлинику и дать возможность провести вакцинацию сотрудникам, отметили на суде представители Роспотребнадзора.
Следующие заседание назначено на конец января 2022 года.
Похожие иски, связанные с вакцинацией от коронавируса, рассматриваются и подаются в более 10 регионах России. Ни одного положительного решения в отношении истцов еще не вынесено — большинство дел еще не начали рассматривать по существу. Отказ в удовлетворении требований есть уже в Самарской области, но истцы собираются обжаловать решение.