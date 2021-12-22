Суд начал рассматривать коллективный иск об отмене обязательной вакцинации в Пермском крае

Похожие иски, связанные с вакцинацией от коронавируса, рассматриваются и подаются в более 10 регионах России. Ни одного положительного решения в отношении истцов еще не вынесено — большинство дел еще не начали рассматривать по существу. Отказ в удовлетворении требований есть уже в Самарской области, но истцы собираются обжаловать решение.