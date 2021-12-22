Торги по продаже УДС «Молот» возобновятся

Имущественный комплекс «Молота» уже не в первый раз пытаются продать, но покупатели не находятся. Начальная цена составляла 702,1 млн рублей, затем по конкурсной процедуре она была снижена до 631,9 млн рублей. УДС «Молот» принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы», которое с 2018 года признано банкротом. В 2017 году предприятие передало краевому Минспорта в аренду дворец спорта «Молот». Имущественный комплекс могут выкупить краевые власти. Для этого они должны передать из бюджета Пермского края в уставной капитал КРПК 284 млн рублей.