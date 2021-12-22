properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2021, 06:44

Published 22 декабря 2021, 06:44

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

Торги по продаже УДС «Молот» возобновятся

Торги по продаже УДС «Молот» возобновятся

22 декабря 2021, 06:44
Фото: Properm.ru.
Кредиторы «Мотовилихинских заводов» пытаются продать имущественный комплекс с сентября, но покупатели так и не находятся.

Пермское УФАС прекратило рассмотрение жалобы на проведение торгов имущественного комплекса УДС «Молот». Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

2 декабря в УФАС поступила жалоба от физического лица на действия конкурсного управляющего, директора ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрея Берсенева. Ее рассмотрение неоднократно переносилось и было назначено на сегодня, 22 декабря. Процедура проведения торгов была приостановлена. Однако заявитель отозвал жалобу. Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, в ближайшее время торги должны возобновиться.

Имущественный комплекс «Молота» уже не в первый раз пытаются продать, но покупатели не находятся. Начальная цена составляла 702,1 млн рублей, затем по конкурсной процедуре она была снижена до 631,9 млн рублей. УДС «Молот» принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы», которое с 2018 года признано банкротом. В 2017 году предприятие передало краевому Минспорта в аренду дворец спорта «Молот». Имущественный комплекс могут выкупить краевые власти. Для этого они должны передать из бюджета Пермского края в уставной капитал КРПК 284 млн рублей.

Главная новость по теме
УДС «Молот» опять не смогли продать на торгах за 630 миллионов рублей
#Недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика