Торги по продаже УДС «Молот» возобновятся

Posted 22 декабря 2021, 06:44
Published 22 декабря 2021, 06:44
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
Пермское УФАС прекратило рассмотрение жалобы на проведение торгов имущественного комплекса УДС «Молот». Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
2 декабря в УФАС поступила жалоба от физического лица на действия конкурсного управляющего, директора ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрея Берсенева. Ее рассмотрение неоднократно переносилось и было назначено на сегодня, 22 декабря. Процедура проведения торгов была приостановлена. Однако заявитель отозвал жалобу. Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, в ближайшее время торги должны возобновиться.
Имущественный комплекс «Молота» уже не в первый раз пытаются продать, но покупатели не находятся. Начальная цена составляла 702,1 млн рублей, затем по конкурсной процедуре она была снижена до 631,9 млн рублей. УДС «Молот» принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы», которое с 2018 года признано банкротом. В 2017 году предприятие передало краевому Минспорта в аренду дворец спорта «Молот». Имущественный комплекс могут выкупить краевые власти. Для этого они должны передать из бюджета Пермского края в уставной капитал КРПК 284 млн рублей.