В Пермском крае вакцинация подростков от коронавируса начнется в 2022 году

Posted 22 декабря 2021, 08:20
Published 22 декабря 2021, 08:20
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
В Пермском крае в 2022 году начнется вакцинация подростков от коронавируса. Об этом рассказали Properm.ru в пресс-службе регионального Минздрава.
Сейчас специалисты уже готовы к организации процесса вакцинации. Но они ожидают поступления вакцины в Пермский край. Прививки от коронавируса будут делать подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Вадислав Семериков пояснил в эфире радио «Комсомольская правда», что вакцинация будет проходить только после получения информированного согласия от родителей или законных представителей ребенка. По его словам, вакцинация стартует в феврале, однако в самом Минздраве Прикамья заявили, что называть точные сроки преждевременно. Привить от коронавируса планируется 32 тыс. подростков.
В понедельник, 20 декабря, Минздрав РФ утвердил изменения в приказ от 6 декабря 2021 года №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». В документ добавили вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет с добровольного согласия родителей.