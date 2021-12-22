В Пермском крае вакцинация подростков от коронавируса начнется в 2022 году

Сейчас специалисты уже готовы к организации процесса вакцинации. Но они ожидают поступления вакцины в Пермский край. Прививки от коронавируса будут делать подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Вадислав Семериков пояснил в эфире радио «Комсомольская правда», что вакцинация будет проходить только после получения информированного согласия от родителей или законных представителей ребенка. По его словам, вакцинация стартует в феврале, однако в самом Минздраве Прикамья заявили, что называть точные сроки преждевременно. Привить от коронавируса планируется 32 тыс. подростков.