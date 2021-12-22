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Posted 22 декабря 2021, 08:20

Published 22 декабря 2021, 08:20

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

В Пермском крае вакцинация подростков от коронавируса начнется в 2022 году

В Пермском крае вакцинация подростков от коронавируса начнется в 2022 году

22 декабря 2021, 08:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В понедельник федеральный Минздрав включил вакцинацию подростков в национальный календарь прививок.

В Пермском крае в 2022 году начнется вакцинация подростков от коронавируса. Об этом рассказали Properm.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

Сейчас специалисты уже готовы к организации процесса вакцинации. Но они ожидают поступления вакцины в Пермский край. Прививки от коронавируса будут делать подросткам в возрасте от 12 до 17 лет. Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Вадислав Семериков пояснил в эфире радио «Комсомольская правда», что вакцинация будет проходить только после получения информированного согласия от родителей или законных представителей ребенка. По его словам, вакцинация стартует в феврале, однако в самом Минздраве Прикамья заявили, что называть точные сроки преждевременно. Привить от коронавируса планируется 32 тыс. подростков.

В понедельник, 20 декабря, Минздрав РФ утвердил изменения в приказ от 6 декабря 2021 года №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». В документ добавили вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет с добровольного согласия родителей.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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