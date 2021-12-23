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Posted 23 декабря 2021, 11:45

Published 23 декабря 2021, 11:45

Modified 2 марта 2023, 15:52

Updated 2 марта 2023, 15:52

МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов в Пермском крае

МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов в Пермском крае

23 декабря 2021, 11:45
Фото: 1MI.
Холода могут отступить только в конце недели.

В Пермском крае завтра, 24 декабря ночью похолодает до -35…-30° при прояснениях. Днем температура будет держаться на уровне -25…-20°. Вместе с этим в МЧС России по Прикамью предупреждают, что местами по региону образуются гололедно-изморозевые отложения. Также пройдет снег.

В начале недели синоптики предупреждали, что погода в регионе будет неустойчивой. В ближайшие дни температура в регионе будет на уровне -30°. Холода должны начать отступать в воскресенье, но усилится ветер и станет больше снега.

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#Регион
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