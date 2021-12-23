МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов в Пермском крае

В Пермском крае завтра, 24 декабря ночью похолодает до -35…-30° при прояснениях. Днем температура будет держаться на уровне -25…-20°. Вместе с этим в МЧС России по Прикамью предупреждают, что местами по региону образуются гололедно-изморозевые отложения. Также пройдет снег.