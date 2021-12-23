МЧС предупреждает о морозах до -35 градусов в Пермском крае

Posted 23 декабря 2021, 11:45
Published 23 декабря 2021, 11:45
Modified 2 марта 2023, 15:52
Updated 2 марта 2023, 15:52
В Пермском крае завтра, 24 декабря ночью похолодает до -35…-30° при прояснениях. Днем температура будет держаться на уровне -25…-20°. Вместе с этим в МЧС России по Прикамью предупреждают, что местами по региону образуются гололедно-изморозевые отложения. Также пройдет снег.
В начале недели синоптики предупреждали, что погода в регионе будет неустойчивой. В ближайшие дни температура в регионе будет на уровне -30°. Холода должны начать отступать в воскресенье, но усилится ветер и станет больше снега.