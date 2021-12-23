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Posted 23 декабря 2021, 07:59

Published 23 декабря 2021, 07:59

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Пермские власти хотят привлечь Росгвардию для борьбы с «зайцами»

Пермские власти хотят привлечь Росгвардию для борьбы с «зайцами»

23 декабря 2021, 07:59
Фото: Properm.ru.
В департаменте транспорта считают, что для внедрения бескондукторной системы нужно усерднее бороться с безбилетниками.

В октябре и декабре 2021 года средняя дола безбилетных пассажиров общественного транспорта в Перми составила 20%. В городском департаменте транспорта считают, что вместе с отказом от кондукторов нужно уменьшить количество «зайцев».

Дептранс планирует в следующем году увеличить количество контролеров и размер штрафов за безбилетный проезд. К борьбе с «зайцами» хотят привлечь и Росгвардию: «Они будут помогать контролерам в случаях, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную или опасную ситуацию. Также сотрудники Росгвардии уполномочены сопроводить нарушителя в ближайшее отделение полиции», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Также для противостояния безбилетникам дептранс хочет стимулировать пермяков к покупке проездных. Планируется и отменить штраф для пассажиров с безлимитными проездными, так как проезд для них уже является предоплаченным.

Отказ от кондукторов будет проходить поэтапно. С 10 января 2022 года власти начнут отказываться от них в трамваях, в первом квартале 2022 года о готовности к работе в новой системы должны сообщить перевозчики, обслуживающие автобусы.

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#Общество
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