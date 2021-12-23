Пермские власти хотят привлечь Росгвардию для борьбы с «зайцами»

Дептранс планирует в следующем году увеличить количество контролеров и размер штрафов за безбилетный проезд. К борьбе с «зайцами» хотят привлечь и Росгвардию: «Они будут помогать контролерам в случаях, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную или опасную ситуацию. Также сотрудники Росгвардии уполномочены сопроводить нарушителя в ближайшее отделение полиции», — уточнили в пресс-службе мэрии.