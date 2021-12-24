«Игра в пациента». В Перми надо менять систему обращений к врачу

Интересная деталь, все врачи до единого говорили, что пациента не захотят брать в больницу. Мол, сейчас вообще не хотят брать в больницу без крайней необходимости. Мол, будут отговаривать и, может быть, даже попытаются отказать. Врачи были правы. В приемном отделении клиники действительно пытались рассказать родственникам, что гангрену можно лечить консервативно и в домашних условиях. Хорошо, что обошлись без советов мазать йодом и принимать фуфломицины. Больного в итоге приняли, через три дня ему сделали ампутацию. Сейчас он в реанимации. Во что ему обошлись (или еще обойдутся) четыре дня ожидания — никто не скажет и не узнает.