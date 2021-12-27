«Столото»: победители гослотерей обращаются за крупными выигрышами в течение месяца

Однако бывают случаи, когда победители посещают лотерейный центр и через несколько месяцев после выигрыша или даже позже, так как не все участники сразу проверяют свои билеты. Например, некоторые победители 1369-го тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года и стал самым богатым на миллионеров в истории российских гослотерей, обратились для оформления своих призов спустя полгода. Тогда 581 человек стал миллионером. Чуть больше половины победителей — 342 миллионера — обратились за своими выигрышами в течение месяца, 191 миллионер пришёл за призами на второй и третий месяц, а вот 4 победителя, к сожалению, так до сих пор и не заявили о своих выигрышах.