«Столото»: победители гослотерей обращаются за крупными выигрышами в течение месяца

Posted 27 декабря 2021, 11:28
Published 27 декабря 2021, 11:28
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
В преддверии праздничного розыгрыша «Новогодний миллиард» от «Русского лото» крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» делится аналитикой по срокам обращения победителей тиражных лотерей за крупными выигрышами.
Собранная «Столото» за последние три года статистика показывает, что всего лишь 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в первую неделю после проведения тиража. Это коррелирует со статистикой по обращениям миллионеров новогодних тиражей «Русского лото», среди которых в первую неделю после проведения тиража за своими крупными выигрышами обращаются 15,3% победителей.
На вторую неделю после проведения тиража обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Так, лотерейный миллиардер новогоднего тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2020 г., приехала на оформление выигрыша 9 января.
Еще 27% победителей с крупными выигрышами обращаются за ними на третью или четвёртую недели после проведения розыгрыша.
Однако бывают случаи, когда победители посещают лотерейный центр и через несколько месяцев после выигрыша или даже позже, так как не все участники сразу проверяют свои билеты. Например, некоторые победители 1369-го тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года и стал самым богатым на миллионеров в истории российских гослотерей, обратились для оформления своих призов спустя полгода. Тогда 581 человек стал миллионером. Чуть больше половины победителей — 342 миллионера — обратились за своими выигрышами в течение месяца, 191 миллионер пришёл за призами на второй и третий месяц, а вот 4 победителя, к сожалению, так до сих пор и не заявили о своих выигрышах.
«Столото» заботится о победителях государственных лотерей и всеми возможными способами призывает проверять свои лотерейные билеты и обращаться за выигрышами. Если мы видим, что победители с крупными выигрышами не объявляются долгое время, мы прибегаем к помощи федеральных и региональных средств массовой информации. Искренне надеемся, что все победители предстоящего новогоднего тиража оперативно объявятся и расскажут свои истории побед. Напомним, сегодня у победителей тиражных лотерей есть порядка 3,5 лет после проведения розыгрыша, чтобы обратиться за выигрышем. После этого срока все невостребованные выигрыши в полном объёме перечисляются в бюджет государства», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.
1 января 2022 года в очередной раз состоится главный лотерейный розыгрыш года — «Новогодний миллиард» от «Русского лото», который будет транслироваться в прямом эфире телеканала НТВ в 15:30 по московскому времени. В новогоднем тираже «Русского лото» гарантированно разыграют 1 млрд руб., 100 призов по 1 млн руб. и тысячи других денежных призов. Всего в праздничном тираже будет разыграно более 2,5 миллиарда рублей.
«Русское лото» остаётся самой популярной российской государственной лотереей, и это подтверждается присуждением национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России». Участие в праздничном новогоднем тираже — добрая семейная традиция для миллионов россиян из разных уголков страны.
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом лотереи вносят соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 г. составили более 16,9 млрд руб. Общий объём перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности составляет уже более 35,5 млрд руб.
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