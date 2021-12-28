СКР сообщил подробности авиапроисшествия с вертолетом МИ-2 в Удмуртии

Posted 28 декабря 2021, 06:33
Published 28 декабря 2021, 06:33
Modified 24 декабря 2024, 18:39
Updated 24 декабря 2024, 18:39
После доследственной проверки по факту авиационного происшествия с вертолетом МИ-2 вблизи Ижевска Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием установлено, что 27 декабря 2021 около 14:10 мск вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртской Республики, в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет «МИ-2» с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671», потерпел крушение с падением на землю. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода.
Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о возникновении нештатной ситуации. Для осуществления поиска вертолёта сформирован оперативный штаб поисково-спасательной операции и около 23:10 мск вертолет был обнаружен.
В результате данной авиационной катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения и направлен в больницу, на воздушном судне образовались значительные механические повреждения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.
После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц.