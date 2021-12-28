СКР сообщил подробности авиапроисшествия с вертолетом МИ-2 в Удмуртии

Следствием установлено, что 27 декабря 2021 около 14:10 мск вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртской Республики, в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет «МИ-2» с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671», потерпел крушение с падением на землю. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода.