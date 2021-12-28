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Posted 28 декабря 2021, 09:38

Published 28 декабря 2021, 09:38

Modified 2 марта 2023, 15:46

Updated 2 марта 2023, 15:46

В Перми наказали владельцев ларьков по продаже пиротехники

В Перми наказали владельцев ларьков по продаже пиротехники

28 декабря 2021, 09:38
Фото: 1MI.
Пермяков просят не покупать праздничные изделия с рук и осторожно с ними обращаться.

Краевое министерство территориальной безопасности сегодня, 28 декабря, проводит в Прикамье проверки торговых точек по продаже пиротехники. По информации пресс-службы ведомства, в декабре уже проверили предпринимателей в трех районах Перми.

Рейды проводили вместе с полицией, МЧС, администрацией района и Минпромторга. В результате в Дзержинском районе выявили трех нарушителей, в Мотовилихинском районе — одного, а в Индустриальном районе — шесть владельцев киосков, продающих новогоднюю пиротехнику. Часть предпринимателей привлекли к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах и нарушения требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 Закона Пермского края от 6 апреля 2015 года №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Другие должны снести торговые ларьки.

Минтербез напоминает жителям Пермского края, что необходимо покупать пиротехнические изделия только в специализированных отделах. Не стоит забывать о мерах безопасности: не запускайте пиротехнику дома или в сторону человека, а также не давайте их детям.

#Происшествия
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