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Posted 29 декабря 2021, 04:52

Published 29 декабря 2021, 04:52

Modified 2 марта 2023, 15:46

Updated 2 марта 2023, 15:46

Девушки заметно нервничали. Двух пермячек подозревают в обороте наркотиков

29 декабря 2021, 04:52
Женщины сейчас находятся под стражей.

Сотрудники ГИБДД задержали двух женщин в Пермском районе по подозрению в незаконном обороте синтетических наркотиков. Автомобиль Kia Rio сотрудники Госавтоинспекции остановили на 492 км дороги М7-Волга для проверки документов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, за рулем была 33-летняя женщина, на пассажирском сиденье — 29-летняя женщина. Обе они заметно нервничали, поэтому было решено проверить автомобиль. Внутри сотрудники нашли 59 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета. Исследование показало, что оно содержит наркотическое средство N-метилэфедрон.

По предварительным данным, женщины приобрели расфасованные партии наркотиков, чтобы затем распределить их по закладкам. Сейчас по факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

#Общество
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