Девушки заметно нервничали. Двух пермячек подозревают в обороте наркотиков

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, за рулем была 33-летняя женщина, на пассажирском сиденье — 29-летняя женщина. Обе они заметно нервничали, поэтому было решено проверить автомобиль. Внутри сотрудники нашли 59 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета. Исследование показало, что оно содержит наркотическое средство N-метилэфедрон.