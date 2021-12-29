Пять «Макаровых», семь наганов. ФСБ ликвидировала на севере Прикамья группу торговцев оружием

Posted 29 декабря 2021, 13:00
Published 29 декабря 2021, 13:00
Modified 2 марта 2023, 15:46
Updated 2 марта 2023, 15:46
УФСБ России по Пермскому краю в 2019 году пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконном обороте оружия. В 2021 году жители Березников Андрей Дубицкий, Яков Маслий, Владимир Обухов, Николай Филаретов и Андрей Христофоров были признаны виновными в незаконном обороте средств поражения. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
В 2019 году оружейники попались на попытке сбыта пятерыми жителями региона револьвера системы «Наган-С», двух пистолетов Макарова с признаками кустарной доработки, 64 штук патронов различного калибра. Следственным отделом УФСБ в отношении организаторов преступной группы и ее участников было возбуждено шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ.
Как указывается в приговоре, «Дубицкий, обладая обширными связями в криминальной среде, осуществлял поиск возможных покупателей самодельного револьвера». Ему помогал Обухов, с которым они договорились продать самодельные «Наганы» некому гражданину И. сначала за 37 тыс. рублей, а потом — за 45 тысяч рублей. Затем Дубицкий привлек у продаже Филаретова. Действия преступников стали известны оперативникам ФСБ.
В марте 2019 года Христофоров, Маслий и Филаретов также начали искать покупателей, уже пистолета системы Макарова. 13 марта они договорились о встрече, но были задержаны силовиками в рамках «контрольной закупки». Набор оружия и боеприпасов мужчины хотели сбыть за 80 тыс. рублей. Подельники были задержаны.
В результате проведения обысков по адресам проживания фигурантов, обнаружена и прекращена деятельность подпольной мастерской по переделке и восстановлению огнестрельного оружия, из незаконного оборота изъяты: пять пистолетов Макарова, семь самодельных пистолетов, револьвер системы «Наган», обрез охотничьего ружья, 1137 патронов различного калибра, составные части оружия, пять приспособлений для бесшумной стрельбы, пять станков, используемых для изготовления оружия.
Филаретов был приговорен к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима; Дубицкий — к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима; Маслий, Христофоров, Обухов — к 3,5 годам лишения свободы условно. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пермского краевого суда приговор первой инстанции в основной части оставлен без изменений.