Пять «Макаровых», семь наганов. ФСБ ликвидировала на севере Прикамья группу торговцев оружием

Как указывается в приговоре, «Дубицкий, обладая обширными связями в криминальной среде, осуществлял поиск возможных покупателей самодельного револьвера». Ему помогал Обухов, с которым они договорились продать самодельные «Наганы» некому гражданину И. сначала за 37 тыс. рублей, а потом — за 45 тысяч рублей. Затем Дубицкий привлек у продаже Филаретова. Действия преступников стали известны оперативникам ФСБ.