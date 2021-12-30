Генпрокуратура считает приватизацию Соликамского магниевого посягательством на суверенитет России

По мнению ответчиков, мнение прокуратуры о том, что государство было не в курсе приватизации СМЗ разбивается тем, что при акционировании бывшего титано-магниевого комбината 100% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» оказались в собственности России. И только потом 51% получили работники предприятия, 29% акций продали на чековом аукционе, позднее с торгов были проданы 5%. Тогде же одним из собственников стала швейцарская MINMET FINANCING COMPANY — ее инвестиции были использованы на обновление оборудования. Юристы ответчиков несколько раз уточнили, что все действия проходили при согласовании с федеральными министерствами и ведомствами. Более того, комитет по управлению имуществом Пермской области был наделен всеми полномочиями государственной организации.