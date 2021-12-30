Генпрокуратура считает приватизацию Соликамского магниевого посягательством на суверенитет России

Posted 30 декабря 2021, 09:02
Published 30 декабря 2021, 09:02
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Арбитражный суд Пермского края не смог в 2021 году перейти к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об истребовании государственного имущества — акций «Соликамского магниевого завода» из чужого незаконного владения.Ведомство требует изять у совладельцев СМЗ Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина пакеты на 89,5% акций по номинальной стоимости 0,25 рубля и списать их со счетов в АО «Регистратор Интрако», «Пермской фондовой компании» и АКБ «Ланта-Банк». Предварительные слушания прошли 30 декабря и были отложены до 11 февраля — до этого момента стороны должны подготовить полные пакеты доказательств.
По мнению Генпрокуратуры, во время приватизации предприятия в 1992–1997 годах Комитет по управлению имуществом Пермской области вторгся в компетенцию правительства России, которое было не в курсе того, что происходило во время приватизации в регионе. Заявляя позицию ведомства, его представитель отметила, что приватизация «Соликамского магниевого завода» по сути стала посягательством на экономический суверенитет России. Кроме того, в прокуратуре считают необоснованным мнение ответчиков о пропущенном сроке давности, поскольку речь идет не о частном имуществе, а о достоянии всего народа. Мнение прокуратуры полностью поддержали Росимущество и ФАС России.
Ответчики с таким положением не согласны и считают, что Генпрокуратура должна отозвать иск еще на этапе предварительных слушаний. Их представители сообщили, что не понимают, какой этап приватизации предприятия оспаривает прокуратура— их было пять с 1992 по 1997 годы Для того, чтобы найти ответы на поставленные Генпрокуратурой вопросы, рассказали адвокаты миллиардера Кондрашева, они делали запросы в Госархив РФ, в архив Росимущества и архивы Пермского края.
По мнению ответчиков, мнение прокуратуры о том, что государство было не в курсе приватизации СМЗ разбивается тем, что при акционировании бывшего титано-магниевого комбината 100% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» оказались в собственности России. И только потом 51% получили работники предприятия, 29% акций продали на чековом аукционе, позднее с торгов были проданы 5%. Тогде же одним из собственников стала швейцарская MINMET FINANCING COMPANY — ее инвестиции были использованы на обновление оборудования. Юристы ответчиков несколько раз уточнили, что все действия проходили при согласовании с федеральными министерствами и ведомствами. Более того, комитет по управлению имуществом Пермской области был наделен всеми полномочиями государственной организации.
Адвокаты указали, что Кондрашев и Кирпичев являются добросовестными приобретателями акций. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», они стали собственниками компании в 2016 году, после цепочки перепродаж между кипрскими и критскими офшорами.
Генпрокуратура требует вернуть акции СМЗ в собственность России исходя из того, что в 1992–1996 годах произведено отчуждение акций АО СМЗ, «преобразованного из государственного предприятия (относящегося к объектам федеральной собственности)». По мнению истца, госимущество выбыло из собственности РФ «помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства». Это мотивировано тем, что предприятие работает с радиоактивными материалами и отходами, на этот вид деятельности в 1992 году распространялся специальный порядок приватизации. С 2019 года на СМЗ идет акционерный конфликт, на одной стороне которого — Игорь Пестриков (24,99%), на другой — остальные акционеры. По требованию ФАС часть сделок по приобретению акций господами Кондрашевым, Старостиным и Кирпичевым была признана незаконной.