Properm.ru начинает и выигрывает! Кому и как мы помогали в 2021 году

С начала 2021 года Properm.ru подготовил и опубликовал более десяти статей, посвященных ситуации в спортивной отрасли Пермского края. Почему популярных, массовых, востребованных у пермяков видов спорта, таких как плавание, баскетбол не оказалось в базовых видах (а это другой уровень финансирования). Что за конфликт между федерациями и министерством спорта? У родителей детей-спортсменов — своя боль, связанная с тем, что требуются большие деньги на подготовку детей. Почему родителям приходится платить? Почему спортсмены и тренеры уезжают из региона? Как финансируется пермский спорт, и чем отличается система управления отраслью в других регионах, в тех, куда уезжают спортсмены из Прикамья.