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Posted 31 декабря 2021, 03:00

Published 31 декабря 2021, 03:00

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Properm.ru начинает и выигрывает! Кому и как мы помогали в 2021 году

Properm.ru начинает и выигрывает! Кому и как мы помогали в 2021 году

31 декабря 2021, 03:00
Фото: 1MediaInvest.
В 2021 году журналисты Properm.ru помогали спортсменам и женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям с диабетом и ученым-археологам. Вместе с вами мы создали много счастливых финалов у самых разных историй. Вместе с вами мы меняли мир к лучшему.

Не надо прокалывать пальцы

Детям с диабетом необходимо прокалывать пальцы по 10–12 раз в день и еще ночью. Это неприятно, это неудобно, особенно, если дети маленькие, ходят в садик, в школу. Но есть альтернатива привычным глюкометрам — системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Современные устройства не требуют столько проколов и улучшат жизнь детей. Родители пошли в суд, чтобы получить системы от регионального правительства, а мы написали об этой проблеме статью.

Губернатор Пермского края поручил правительству найти дополнительные деньги и приобрести системы НМГ. С января 2022 года их начнут предоставлять.

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В Прикамье с начала 2022 года детей с диабетом обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы

Надо пить чистую воду

На улице 2-ой Мулянской в Дзержинском районе Перми вода в колодцах и скважинах отравлена нефтепродуктами. Журналистов Properm.ru очень смутил тот факт, что о проблеме в администрации Перми знают с 2019 года, но даже подвоза воды не организовали, люди вынуждены покупать воду в магазинах, мыться в общественных банях.

Редакция обратилась в прокуратуру Перми с просьбой проверить, почему чиновники бездействуют. Ответа из надзорного органа пока не получили. После выхода статьи администрация Перми и «Новогор-Прикамье» установили водоразборный кран для жителей улицы 2-ая Мулянская. Также в мэрии планируют подключать дома на улице 2-ая Мулянская к централизованной системе водоснабжения. Но денег у города нет, поэтому думают, как привлечь на эти цели средства федерального бюджета.

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После публикации Properm.ru жители 2-й Мулянской получили чистую воду

Спортсменов надо уважать

Благодаря публикациям Properm.ru, благодаря тому, что спортсмены смело и открыто рассказали обо всём, что происходит, затянувшийся конфликт между спортивными федерациями и министерством спорта региона удалось хотя бы как-то сдвинуть. Повысили зарплаты спортсменам и тренерам (с начала 2022 года она должна подрасти), а также создали Совет по спорту при губернаторе Пермского края.

С начала 2021 года Properm.ru подготовил и опубликовал более десяти статей, посвященных ситуации в спортивной отрасли Пермского края. Почему популярных, массовых, востребованных у пермяков видов спорта, таких как плавание, баскетбол не оказалось в базовых видах (а это другой уровень финансирования). Что за конфликт между федерациями и министерством спорта? У родителей детей-спортсменов — своя боль, связанная с тем, что требуются большие деньги на подготовку детей. Почему родителям приходится платить? Почему спортсмены и тренеры уезжают из региона? Как финансируется пермский спорт, и чем отличается система управления отраслью в других регионах, в тех, куда уезжают спортсмены из Прикамья.

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Полгода Properm.ru писал о проблемах в спорте в Прикамье. Вот план властей по выходу из кризиса

Маленьких не обижать

Properm.ru писал о конфликте двух собственников бывшего торгового комплекса «Чкаловский — народный». Один из них, компания «Голд-Маркет» выживала из здания второго собственника, индивидуального предпринимателя Татьяну Клепцину. Без её согласия «большой» владелец начал снос здания, чтобы построить на его месте новый торговый центр.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными выданные «Голд-Маркету» разрешения на строительство, обязал устранить нарушения прав «маленького» собственника здания, Татьяны Клепциной.

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Не будет жить с убийцей дочери под одной крышей

В 2018 году в Большой Моси, известной как «деревня многодетных», случилась трагедия. Отчим убил 17-летнюю падчерицу. Судом он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Мать убитой девочки развелась с ним. Женщина обратилась в суд с иском о том, чтобы бывшего мужа выселить из дома, выплатив ему рыночную стоимость его доли. Пермский районный суд не удовлетворил иск Ольги. Мы написали статью об её отчаянии и страхах, о том, что пережила её семья. О её надеждах на жизнь без страха за себя и маленького сына.

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«Это самый страшный кошмар». Мать убитой отчимом девочки будет вынуждена жить с убийцей под одной крышей

Пермский краевой суд отмнеил решение районного суда, решил разделить его долю между детьми и женой, присудить ему выплату компенсации. «Этот день — наш второй новый год. Спасибо всем, кто поддерживал и верил вместе со мной!» — прокомментировала решение суда героиня публикации в беседе с журналистом Properm.ru.

Берега — освободить

После публикаций Properm.ru земли вернули в федеральную собственность. 27 земельных участков в береговой линии реки Качка изъяли у собственников и вернули в федеральную собственность. О том, как они оказались у нынешних владельцев, не знает даже районная администрация.
«Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращениям граждан и публикациям в средствах массовой информации о нарушении требований земельного и водного законодательства при образовании земельных участков», — это цитата из решения Пермского районного суда значит, что прокуратура отреагировала на публикацию Properm.ru, провела проверку и вышла в суд за восстановлением законности.

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Домашнее насилие — остановить

1 мая 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 4 обратилась Алина, на которую напал её бывший молодой человек. Он ударил её по голове ключом (сантехническим, примерно 30 см в длину), угрожал убить, зажал нос, встал коленом на лицо. Сначала девушке отказали в возбуждении уголовного дела. Но после публикации Properm.ru дело возбудили.

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Археологические памятники — сохранить

Прокуратура Пермского района провела проверку по информации, опубликованной в статье Properm.ru «История за забором. Как в Пермском районе захватывают земли археологических памятников». Как минимум два памятника археологии, расположенные вдоль берега Камы рядом с Усть-Качкой, оказались огорожены заборами.

На этой земле были построены дома, что запрещено законом. Сотрудники Камской археологической экспедиции и бывший глава Усть-Качкинского сельского поселения рассказали об этих случаях журналисту Properm.ru.

Мы провели журналистское расследование и сообщили в прокуратуру о фактах нарушения законодательства при распределении участков в границах археологических памятников. Кроме того, самовольно захваченные участки расположены в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Воткинского водохранилища.

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По пути разобраться с мусором и свалками

Пермяки жаловались на свалку отходов от производства сувениров с начала июня, но ситуация На Properm.ru вышла публикация о свалке отходов от производства пермских сувениров, которые лежали в районе экологической тропы с начала июня 2021 года. Свалку убрали.

Также после публикации Properm.ru в Чусовом и Лысьве разгребли завалы мусора, которых не замечали, несмотря на бесконечные жалобы жителей.

#Спецпроекты#Общество#Properm
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