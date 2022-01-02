Это был тяжелый год. ТОП-7 знаковых арбитражных дел 2021-го по версии Properm.ru

Первым знаковым для региона решением Арбитражного суда стало подписание мирового соглашения между УКС Пермского края и подрядчиком строительства зоопарка в Перми, АО «РЖДстрой». Считается, что это должно было позволить завершить стройку. По плану, приложенному к мировому, с мая по август 2021 года должна была пройти экспертиза состояния уже построенных объектов — вольеров и технических зданий, после этого должны были начать проектирование и работы на объекте. Но они в 2021 году так и не начаты, власти заявляют, что в 2022 году часть зверей будет перевезено в новые вольеры, а в 2023 году зоопарк начнет работать.