Это был тяжелый год. ТОП-7 знаковых арбитражных дел 2021-го по версии Properm.ru

Posted 2 января 2022, 06:00
Published 2 января 2022, 06:00
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Первым знаковым для региона решением Арбитражного суда стало подписание мирового соглашения между УКС Пермского края и подрядчиком строительства зоопарка в Перми, АО «РЖДстрой». Считается, что это должно было позволить завершить стройку. По плану, приложенному к мировому, с мая по август 2021 года должна была пройти экспертиза состояния уже построенных объектов — вольеров и технических зданий, после этого должны были начать проектирование и работы на объекте. Но они в 2021 году так и не начаты, власти заявляют, что в 2022 году часть зверей будет перевезено в новые вольеры, а в 2023 году зоопарк начнет работать.
До подписания мирового, УКС оспаривал только один из трех заключенных с АО «РЖДстрой» контрактов: на строительно-монтажные работы на первой пусковой очереди объекта. Еще два заключены на подготовку проектно-сметной документации для второго этапа первой очереди (192,1 млн рублей) и на художественное оформление всего объекта (1 млрд 292 млн рублей). Общая сумма составляет 3 млрд 318 млн рублей. Часть денег была похищена, считает следствие. Первое уголовное дело в отношении руководителя проектного офиса «РЖДстрой» в Перми в январе 2022 года начнет рассматривать Ленинский районный суд.
Если с банкротством омского арендатора регионального имущества в Майском, «Свинокомплекса Пермский» в 2021 году почти окончательно разобрались, то для краевого АО «Пермский свинокомплекс» все только начинается.
В рамках процедуры банкротства омской компании осенью было продано все стадо, причем до последнего региональный минсельхоз ждал максимального снижения цены. Когда этого не произошло, воспользовался приоритетным правом на свинопоголовье. В результате, хрюшки никуда не уехали и сейчас ими формально занимается ООО «Уралагро», которое намерено продолжать производство свинины на площадках Пермского свинокомплекса и платить компании за услуги по откорму и содержанию. Неформально продолжают работать сотрудники регионального АО «Пермский свинокомплекс».
На государственном свинокомплексе в октябре 2021 года была введена процедура банкротства. Сумма задолженности перед кредиторами достигла 879,6 млн рублей. Тогда же у акционерного общества появился новый директор — экс-помощник экс-депутата Госдумы Дмитрия Сазонова — Наталья Коробейникова. Экс-замглавы Краснокамска Владимир Капитонов проработал на этом посту с мая по октябрь 2021 года — до завершения продажи стада.
Пока в Пермском крае Академия игровых видов спорта создает новые футбольные команды «Амкар», у почти завершенного дела о банкротстве «старого» открылся новый поворот. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд начал рассматривать иск футбольного агента Сергея Базанова к членам правления и руководству клуба. Агент просит признать за ними солидарную ответственность на 65 млн рублей, 550 тыс. долларов США и 24 тыс. евро.
19 августа арбитражный суд Пермского края отказал Базанову в удовлетворении иска, он начал оспаривать решение. Знакомые с ситуацией источники Properm.ru говорят о том, что и во второй инстанции агенту откажут. При этом не исключают, что махинации с банкротством «Амкара» будут изучать силовики.
Бывшей пермской чиновнице Надежде Кочуровой понадобилось четыре месяца для прохождения процедуры банкротства. Это самый короткий срок рассмотрения дела среди известных несостоятельных пермяков. Долг Кочуровой банкам составлял чуть более 33 млн рублей.
Накануне Нового года арбитражный суд Пермского края постановил прекратить производство по делу о банкротстве бывшей вице-председателя правительства Пермского края Надежды Кочуровой и ее мужа Владимира Кочурова. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел 27 декабря 2021 года. С заявлением вышли сами супруги, указав на полное удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр.
Власти Прикамья пытаются доказать прокуратуре и жителям региона, что 800 млн рублей — это немного для покупки 18 развалюх и участка земли. Даже если этот объект перед продажей в собственность региона продавался на торгах вдвое дешевле.
В ноябре Уральский кассационный арбитражный суд отменил решения первой и второй инстанций. Арбитражный суд Пермского края вновь принял к рассмотрению иск региональной прокуратуры к ОАО «РЖД» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» о законности покупки Товарного двора в Перми за счет регионального бюджета.
Генпрокуратура РФ в Перми оспаривает итоги «гайдаровской» приватизации «Соликамского магниевого завода». Пять этапов перевода стратегического предприятия, занимающегося переработкой радиоактивных веществ, проходили с 1992 по 1998 год. После двадцатилетней цепочки продаж — от акций у работников предприятия «за ваучеры» до перепродаж между кипрско-критскими офшорами завод оказался в руках четверых собственников, среди которых миллиардер Петр Кондрашев.
По мнению Генпрокуратуры, во время приватизации предприятия в 1992–1997 годах Комитет по управлению имуществом Пермской области вторгся в компетенцию правительства России, которое было не в курсе того, что происходило во время приватизации в регионе. Заявляя позицию ведомства, его представитель отметила, что приватизация «Соликамского магниевого завода» по сути стала посягательством на экономический суверенитет России.
В компании признанных виновными в банкротстве «Экопромбанка» по уголовным делам становится все больше людей. Сейчас сроки наказания отбывают несколько человек, среди которых его топ-менеджеры Вадим Манин и Владимир Нелюбин. В 2021 году в Россию экстрадировали председателя правления банка Андрея Туева, уголовное дело в отношении него скоро начнет рассматривать Ленинский районный суд.
Ранее все они, а также бывшие замы Туева Алексей Лихачев, Татьяна Мазука и Алексей Червонных. уже были признаны в арбитражном суде солидарно ответственными по долгам банка на сумму более 250 млн рублей. Туев на допросах в рамках своего уголовного дела назвал еще одного ответственного — миллиардера Петра Кондрашева, который по сути был основным бенефициаром банка.
В 2021 году в двух инстанциях редакция выиграла арбитражное дело у предпринимательницы Эльфиры Кузьминой и ее компании «Элиона». Суды отказали в удовлетворении иска компании предпринимательницы к редакции. Ранее компания также просила суд запретить нам рассказывать про уголовное дело в отношении Эльфиры Кузьминой и про создание картеля компанией «Элиона».
Сейчас Кузьмина находится в розыске — в суде гражданской юрисдикции завершается рассмотрение уголовного дела о взятке. Обвиняемая не появлялась в судебных заседаниях трижды за декабрь, как она указала в пояснениях, она болеет и находится в Москве, поэтому не может выехать в Пермь. Поскольку это незаконно, ее объявили в розыск. В прокуратуре уточнили, что теперь Кузьмина должна быть задержана и доставлена в суд. Не исключается, что она вновь будет помещена в СИЗО, либо подозреваемой будет назначена иная мера пресечения.