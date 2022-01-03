МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде в Пермском крае

В Пермском крае 4 января ожидается неблагоприятная погода, в отдельных районах будут гололедно-изморозевые отложения. Погода будет облачная с прояснениями и небольшим снегом. Температура воздуха днем и ночью -21...-16°, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.