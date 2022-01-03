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Posted 3 января 2022, 11:56

Published 3 января 2022, 11:56

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде в Пермском крае

3 января 2022, 11:56
Завтра в регионе может похолодать до -21 градуса.

В Пермском крае 4 января ожидается неблагоприятная погода, в отдельных районах будут гололедно-изморозевые отложения. Погода будет облачная с прояснениями и небольшим снегом. Температура воздуха днем и ночью -21...-16°, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.

Из-за погодных условий существует вероятность увеличения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения.

#Общество
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