МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде в Пермском крае

Posted 3 января 2022, 11:56
Published 3 января 2022, 11:56
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Пермском крае 4 января ожидается неблагоприятная погода, в отдельных районах будут гололедно-изморозевые отложения. Погода будет облачная с прояснениями и небольшим снегом. Температура воздуха днем и ночью -21...-16°, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.
Из-за погодных условий существует вероятность увеличения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения.