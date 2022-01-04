«Люди в воздухе кричат: «Помогите!». На горнолыжном курорте в Губахе остановился подъемник

В пресс-службе горнолыжного курорта рассказали, что на линиях МРСК произошел скачок напряжения. Отдыхающие провели на высоте около 35–40 минут, после чего сотрудники курорта спустили их вниз с помощью аварийного дизельного генератора. На место выехала ремонтная бригада, которая устранила неисправность. В результате примерно в 20:30 кресельная канатная дорога возобновила работу.