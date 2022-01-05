Казахстан: олигархи улетели, здания в огне, протесты не утихают, фейки множатся

Posted 5 января 2022, 10:37
Published 5 января 2022, 10:37
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Несмотря на отставку правительства в Казахстане продолжились массовые протесты. Главное на данный момент - протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. Сообщает ТАСС.
Также в Алма-Ате захватили здание акимата (городской администрации), в нем теперь пожар, как и в здании прокуратуры. Также протестующие подожгли здание РОВД.
Кака сообщают телеграм-каналы, за последние сутки из Астаны и Алма-Аты вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана. По некоторым данным, Казахстан на частном самолёте покинул Патох Шодиев — совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group. Ранее из страны сбежал Кенес Ракишев.
Данные полиции и коменданта Алма-Аты об итогах беспорядков:
Те же телеграм-каналы старые кадры пожара в мэрии Алматы начали распространять, выдавая за новый пожар в резиденции президента. Но их быстро разоблачили, кадры удалили.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области и в Нур-Султане. Также он выступил с обращением к гражданам, заявил, что все законные требования митингующих будут учтены, призвал демонстрантов "не поддаваться на провокации изнутри и извне".
Также в заявлении МИД РФ говорится, что они поддерживают связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет.
Активисты в казахстанском Жанаозене предъявили властям пять требований:
В Актобе около здания администрации прогремело несколько взрывов. Акимат сегодня штурмовали протестующие. Им удалось проникнуть в здание, но позже силовики вытеснили демонстрантов, использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёт. Также сообщалось о применении слезоточивого газа.
Массовые протесты продолжаются, периодически появляются сообщения о том, что в Казахстане отключили интернет и телефонию, о том, что полицейские встают на сторону протестующих, о том, что в плен взяты военные, теперь у протестующих много оружия и военной техники. Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.