Казахстан: олигархи улетели, здания в огне, протесты не утихают, фейки множатся

Массовые протесты продолжаются, периодически появляются сообщения о том, что в Казахстане отключили интернет и телефонию, о том, что полицейские встают на сторону протестующих, о том, что в плен взяты военные, теперь у протестующих много оружия и военной техники. Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.