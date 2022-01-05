properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января 2022, 10:37

Published 5 января 2022, 10:37

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Казахстан: олигархи улетели, здания в огне, протесты не утихают, фейки множатся

5 января 2022, 10:37
Подборка сообщений СМИ и телеграм-каналов о происходящих в Казахстане событиях к 16 часам 5 января (время пермское).

Несмотря на отставку правительства в Казахстане продолжились массовые протесты. Главное на данный момент - протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. Сообщает ТАСС.

Также в Алма-Ате захватили здание акимата (городской администрации), в нем теперь пожар, как и в здании прокуратуры. Также протестующие подожгли здание РОВД.

Кака сообщают телеграм-каналы, за последние сутки из Астаны и Алма-Аты вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана. По некоторым данным, Казахстан на частном самолёте покинул Патох Шодиев — совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group. Ранее из страны сбежал Кенес Ракишев.

Данные полиции и коменданта Алма-Аты об итогах беспорядков:

  • сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских;
  • разбито 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов малого и среднего бизнеса;
  • избиты более 500 гражданских лиц.

Те же телеграм-каналы старые кадры пожара в мэрии Алматы начали распространять, выдавая за новый пожар в резиденции президента. Но их быстро разоблачили, кадры удалили.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области и в Нур-Султане. Также он выступил с обращением к гражданам, заявил, что все законные требования митингующих будут учтены, призвал демонстрантов "не поддаваться на провокации изнутри и извне".

МИД РФ:Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих. Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты.

Также в заявлении МИД РФ говорится, что они поддерживают связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет.

Активисты в казахстанском Жанаозене предъявили властям пять требований:

  • смена режима,
  • проведение народных выборов акима каждой области и города,
  • возвращение Конституции 1993 года,
  • приход к власти человека не из системы
  • не преследовать гражданских активистов.

В Актобе около здания администрации прогремело несколько взрывов. Акимат сегодня штурмовали протестующие. Им удалось проникнуть в здание, но позже силовики вытеснили демонстрантов, использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёт. Также сообщалось о применении слезоточивого газа.

Массовые протесты продолжаются, периодически появляются сообщения о том, что в Казахстане отключили интернет и телефонию, о том, что полицейские встают на сторону протестующих, о том, что в плен взяты военные, теперь у протестующих много оружия и военной техники. Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

#Видео#Общество#Революция#Казахстан#Протесты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика