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Posted 6 января 2022, 05:21

Published 6 января 2022, 05:21

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

В Прикамье спасатели за сутки выезжали на 11 пожаров и 4 ДТП

В Прикамье спасатели за сутки выезжали на 11 пожаров и 4 ДТП

6 января 2022, 05:21
Фото: 1MI.
Большинство пожаров касалось возгорания домов и бань.

В Пермском крае за сутки спасатели выезжали на тушение 11 пожаров, а также ликвидацию последствий четырех ДТП. Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняет, что пожары были в частных и многоквартирных домах, банях. Горели нательные вещи в Березниковском округе и мусор в Свердловском районе Перми.

Также спасатели работали в Березниковском и Добрянском округах, и в Пермском районе из-за столкновения автомобилей. В Березниковском округе был зафиксирован наезд на пешехода.

#Происшествия
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