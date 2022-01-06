В Прикамье спасатели за сутки выезжали на 11 пожаров и 4 ДТП

В Пермском крае за сутки спасатели выезжали на тушение 11 пожаров, а также ликвидацию последствий четырех ДТП. Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняет, что пожары были в частных и многоквартирных домах, банях. Горели нательные вещи в Березниковском округе и мусор в Свердловском районе Перми.