О чем мечтает серийная убийца и почему она устала жить в тюрьме

«Мама в последнем письме мне написала, я, наверное даже чувствовала, что ее больше не будет. Писала, что все хорошо, исправилась, подала документы на восстановление материнских прав, хотела забрать, хотя бы для начала на лето. И что у меня есть сестра, года на три меня младше, тоже Маслова, Наталья Александровна. Что ее в Архангельск отправили, раньше в один детдом сестер-братьев не помещали. Очень охота ее найти сейчас, но не получается, может она и сама не хочет. Но если бы вы мне помогли ее найти, вдруг она прочитает. Вообще сейчас никак не общаемся, потеряли друг друга. До 1987 года была у нас переписка, а потом все, до сих пор не могу найти ее. Администрация мне помогает ее искать сейчас, но пока бесполезно».