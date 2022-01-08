В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург пострадал водитель Lada Granta

Posted 8 января 2022, 06:33
Published 8 января 2022, 06:33
Modified 2 марта 2023, 15:45
Updated 2 марта 2023, 15:45
08 января в 05:07 - 06:00 на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от ст.оперативного дежурного ЕДДС Кунгурского МО о том, что по Сибирскому тракту 3 км произошло ДТП, столкновение двух автомобилей КАМАЗ и Lada Granta, есть пострадавший.
На место выехали спасатели Кунгурской городской службы спасения, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города. По прибытию обеспечили противопожарную безопасность автомобилей, извлекли пострадавшего мужчину (1989 года рождения) из автомобиля Lada Granta и передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавший доставлен в Кунгурскую центральную городскую больницу.