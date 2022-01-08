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Posted 8 января 2022, 06:33

Published 8 января 2022, 06:33

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург пострадал водитель Lada Granta

8 января 2022, 06:33
Сюжет
Дтп
Легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом около Кунгура рано утром 8 января.

08 января в 05:07 - 06:00 на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от ст.оперативного дежурного ЕДДС Кунгурского МО о том, что по Сибирскому тракту 3 км произошло ДТП, столкновение двух автомобилей КАМАЗ и Lada Granta, есть пострадавший.

На место выехали спасатели Кунгурской городской службы спасения, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города. По прибытию обеспечили противопожарную безопасность автомобилей, извлекли пострадавшего мужчину (1989 года рождения) из автомобиля Lada Granta и передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавший доставлен в Кунгурскую центральную городскую больницу.

#Происшествия#Дтп#Авария
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