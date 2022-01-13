Экс-министр территориальной безопасности Прикамья и его подельник выступили в суде с последним словом

Posted 13 января 2022, 11:00
Published 13 января 2022, 11:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Приговор бывшему министру территориальной безопасности Пермского края Андрею Ковтуну и экс-руководителю охотничьего хозяйства Вячеславу Верещагину вынесут 17 января 2022 года. Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, они только что выступили в Ленинском районном суде с последним словом.
Ковтун в своей речи отметил, что только во время судебного процесса узнал, как хорошо работал Верещагин, даже не имея строительного образования. За время его работы было сдано 12 объектов противопожарной защиты. По словам экс-министра, «время пришло не бумаги в кабинете перекладывать, а на месте контролировать сроки исполнения работы». Никакой охотой, по словам экс-министра, Верещагин не занимался — даже в выходные был на работе. Ковтун также отметил и нынешнюю работу министерства: «За три года после меня ничего не сдвинулось и больше ничего не строили».
«Когда мне Андрей Викторович (Ковтун) предложил, я уже понял, что такой работой занимался, когда курировал студенческие отряды. Три года без кабинета. Если он бы предложил мне работать в кабинете, я бы отказался… Я ездил, смотрел, докладывал. Все объекты, которые мне были поручены, все сданы. Я рад, что мы сдали пожарные части и доля моей работы в этом есть… Я устроен был на работу в ноябре, а в мае мне предложили быть председателем охотобщества, но это никак не связано между собой. Уважаемый суд, хочу попросить, чтобы приняли все по совести. Я себя виновным не считаю. Министерство это все же не колхоз», — сказал Вячеслав Верещагин.
Им инкриминируется мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере. Бывшего чиновника обвиняют не только в мошенничестве, но и в организации всей преступной схемы по фиктивному трудоустройству Верещагина на должность замначальника пожарного отряда руководителя охотхозяйства.
Гособвинитель Сергей Бусов запросил Ковтуну наказание — 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 70 тыс. рублей. Верещагину — 4,5 года колонии и штраф на сумму 75 тыс. рублей. В качестве дополнительного наказания прокурор ходатайствовал о лишении Ковтуна звания генерал-майор, в котором бывший министр был восстановлен Седьмым кассационным судом общей юрисдикции месяц назад. Первый раз звания Ковтун был лишен по приговору Кировского районного суда в августе 2020 года при рассмотрении подобного уголовного дела, где он был признан виновным в мошенничестве.