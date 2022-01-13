Экс-министр территориальной безопасности Прикамья и его подельник выступили в суде с последним словом

«Когда мне Андрей Викторович (Ковтун) предложил, я уже понял, что такой работой занимался, когда курировал студенческие отряды. Три года без кабинета. Если он бы предложил мне работать в кабинете, я бы отказался… Я ездил, смотрел, докладывал. Все объекты, которые мне были поручены, все сданы. Я рад, что мы сдали пожарные части и доля моей работы в этом есть… Я устроен был на работу в ноябре, а в мае мне предложили быть председателем охотобщества, но это никак не связано между собой. Уважаемый суд, хочу попросить, чтобы приняли все по совести. Я себя виновным не считаю. Министерство это все же не колхоз», — сказал Вячеслав Верещагин.