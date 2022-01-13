Суд отказался приостанавливать статус иноагента пермского политолога Виталия Ковина

Судья отклонила ходатайство, посчитал, что она не может приостановить действие решение Минюста, однако Виталий Ковин считает, что это не так и приводит в пример историю самарского координатора «Голоса» Людмилы Кузьминой, которая также судится за исключение из реестра иноагентов — ее статус суд приостановил. Ковин планирует обжаловать отказ в приостановлении статуса.