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Posted 13 января 2022, 03:25

Published 13 января 2022, 03:25

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Суд отказался приостанавливать статус иноагента пермского политолога Виталия Ковина

Суд отказался приостанавливать статус иноагента пермского политолога Виталия Ковина

13 января 2022, 03:25
Фото: Properm.ru.
Первое заседание по делу состоится в феврале — Минюст должен рассказать, почему внес Виталия Ковина в реестр иноагентов.

Мотовилихинский районный суд назначил первое заседание по делу политолога и координатора пермского представительства движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иностранным агентом) Виталия Ковина. Он обжалует статус СМИ-иноагента, который ему присвоил Минюст 29 сентября 2021 года. Заседание состоится 3 февраля в 16:00.

Ковин попросил суд приостановить статус иноагента на период процесса, так как это ущемляет его права, обременяет и ограничивает его действия: «До 15 января я должен отправить многостраничный финотчет о расходах за 4 квартал», — сообщил политолог в Facebook.

Судья отклонила ходатайство, посчитал, что она не может приостановить действие решение Минюста, однако Виталий Ковин считает, что это не так и приводит в пример историю самарского координатора «Голоса» Людмилы Кузьминой, которая также судится за исключение из реестра иноагентов — ее статус суд приостановил. Ковин планирует обжаловать отказ в приостановлении статуса.

Политолог отмечает, что на первом заседании Минюст должен предъявить документы, которые покажут за какое иностранное финансирование его признали иноагентом, так как ему «самому интересно».

#Общество
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