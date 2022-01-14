Вместо аварийных домов к лету 2023 года на Парковом должны построить новый спорткомплекс

Posted 14 января 2022,, 07:22
Published 14 января 2022,, 07:22
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Власти Перми подписали соглашение о строительстве нового спортивного комплекса стоимостью 46,55 млн рублей в рамках муниципально-частного партнерства. Как следует из документации, размещенной на сайте городской администрации, объект будет находиться в Дзержинском районе, по ул. Подлесная, 41. Сейчас там расположены аварийные дома. Соглашение с ООО «Мира Инвест» было заключено 30 декабря прошлого года, оно действует в течение 12 лет.
Строительство будет проходить на трех земельных участках по адресам ул. Подлесная 41/1, 41/2, 41/3 общей площадью 3,47 тыс. кв. м. Частный партнер должен построить и ввести в эксплуатацию объект в течение полутора лет со дня подписания соглашения. Площадь одноэтажного спорткомплекса составит около 1,5 тыс. кв. м, также на его территории расположится открытая спортивная площадка площадью 600 кв. м.
В спорткомплексе будут оборудованы три теннисных корта — два из них будут находиться в здании, еще один — на открытой спортивной площадке. Кроме того, подрядчик должен будет построить восемь раздевалок, санузел для посетителей и работников, а также комнату отдыха для клиентов и родителей. Также в здании появятся зал общей физподготовки для спортсменов, массажный кабинет и хозяйственная комната.
В феврале прошлого года предложение мэрии Перми о смене зональности участка на Подлесной поддержали на заседании комиссии по землепользованию и застройке. В результате здесь установили территориальную зону ЦС-3 (спортивно-зрелищные сооружения).