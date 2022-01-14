Вместо аварийных домов к лету 2023 года на Парковом должны построить новый спорткомплекс

В спорткомплексе будут оборудованы три теннисных корта — два из них будут находиться в здании, еще один — на открытой спортивной площадке. Кроме того, подрядчик должен будет построить восемь раздевалок, санузел для посетителей и работников, а также комнату отдыха для клиентов и родителей. Также в здании появятся зал общей физподготовки для спортсменов, массажный кабинет и хозяйственная комната.