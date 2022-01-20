В Пермском крае выявили 540 случаев коронавируса за сутки

Posted 20 января 2022, 10:47
Published 20 января 2022, 10:47
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
За последние сутки в Пермском крае выявили 540 случаев заражения коронавирусом (вчера — 478): 73 из заболевших были привиты от коронавируса. Количество смертей от COVID-19 увеличилось на восемь, выздоровлений — на 373.
В больницах региона сейчас открыто 2 228 коронавирусных коек: 1 430 — занято. Состояние 170 пациентов оценивается как тяжелое: 76 — на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и людей на ИВЛ также есть привитые — шесть человек.
В Москве сегодня абсолютный рекорд с начала пандемии — 11 557 случаев, по России - 38 тыс. заболевших. Таких цифр не было с ноября 2021 года.