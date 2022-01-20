В Пермском крае выявили 540 случаев коронавируса за сутки

В больницах региона сейчас открыто 2 228 коронавирусных коек: 1 430 — занято. Состояние 170 пациентов оценивается как тяжелое: 76 — на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и людей на ИВЛ также есть привитые — шесть человек.