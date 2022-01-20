properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2022, 10:47

Published 20 января 2022, 10:47

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Пермском крае выявили 540 случаев коронавируса за сутки

20 января 2022, 10:47
Сюжет
Коронавирус в Перми
В России и регионе резко возросло количество заболевших COVID-19.

За последние сутки в Пермском крае выявили 540 случаев заражения коронавирусом (вчера — 478): 73 из заболевших были привиты от коронавируса. Количество смертей от COVID-19 увеличилось на восемь, выздоровлений — на 373.

В больницах региона сейчас открыто 2 228 коронавирусных коек: 1 430 — занято. Состояние 170 пациентов оценивается как тяжелое: 76 — на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и людей на ИВЛ также есть привитые — шесть человек.

В Москве сегодня абсолютный рекорд с начала пандемии — 11 557 случаев, по России - 38 тыс. заболевших. Таких цифр не было с ноября 2021 года.

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика