На Олимпиаду от Пермского края поедут девять спортсменов

Еще двое спортсменов от Прикамья являются кандидатами на получения дополнительных квот в фристайле — это Андрей Махнев и Артем Шульдяков. Уроженец Березников Александр Галлямов попал в состав сборной в дисциплине фигурное катание на коньках. Он поедет на Олимпиаду от Санкт-Петербурга.