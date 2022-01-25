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Posted 25 января 2022, 14:49

Published 25 января 2022, 14:49

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

На Олимпиаду от Пермского края поедут девять спортсменов

25 января 2022, 14:49
Олимпиада начнется 4 февраля, а завершится 20 февраля.

Олимпийский комитет России опубликовал окончательный список спортсменов, которые поедут в составе сборной на зимнюю Олимпиаду в Пекине. От Пермского края в состав попали девять спортсменов:

  • Виктория Лазаренко — фриастайл
  • Анастасия Первушина — фристайл
  • Анастасия Смирнова — фристайл
  • Полина Чудинова — фристайл;
  • Валерия Васнецова — биатлон;
  • Мария Истомина — лыжные гонки;
  • Евгений Климов — прыжки на лыжах с трамплина;
  • Татьяна Иванова — санный спорт;
  • Екатерина Катникова — санный спорт;

Еще двое спортсменов от Прикамья являются кандидатами на получения дополнительных квот в фристайле — это Андрей Махнев и Артем Шульдяков. Уроженец Березников Александр Галлямов попал в состав сборной в дисциплине фигурное катание на коньках. Он поедет на Олимпиаду от Санкт-Петербурга.

Всего от Прикамья на Олимпиаду планировали попасть 24 спортсмена. Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

#Общество
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