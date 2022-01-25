На Олимпиаду от Пермского края поедут девять спортсменов

Posted 25 января 2022, 14:49
Published 25 января 2022, 14:49
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Олимпийский комитет России опубликовал окончательный список спортсменов, которые поедут в составе сборной на зимнюю Олимпиаду в Пекине. От Пермского края в состав попали девять спортсменов:
Еще двое спортсменов от Прикамья являются кандидатами на получения дополнительных квот в фристайле — это Андрей Махнев и Артем Шульдяков. Уроженец Березников Александр Галлямов попал в состав сборной в дисциплине фигурное катание на коньках. Он поедет на Олимпиаду от Санкт-Петербурга.
Всего от Прикамья на Олимпиаду планировали попасть 24 спортсмена. Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.