Все чаще болеют дети. В Пермском крае коронавирусом заразились еще 1,7 тысяч человек

Сюжет Коронавирус в Перми

Специалисты говорят, что дети могут быть переносчиками инфекции, от которых заражаются взрослые.

В Пермском крае вновь выросла заболеваемость коронавирусом. Вчера было выявлено 1 356 случаев заражения, сегодня — 1 714: 168 человек из новых зараженных были полностью привиты от коронавируса. За сутки проведено 19 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19. На дому из-за подозрения на коронавирус изолированы 17 918 человек. Количество смертей от коронавируса в регионе увеличилось на девять, выздоровлений — на 291. В больницах Пермского края сейчас открыто 2 428 коронавирусных коек: 1 792 — занято. В тяжелом состоянии находятся 163 пациента: 71 — на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых пациентов и людей на ИВЛ также есть привитые — семь человек. Специалисты отмечают, что сейчас в регионе идет рост заболевших среди детей. За сутки выявлено 503 заболевших в возрасте от 0 до 18 лет. С 24 января число случаев заражения среди детей выросло на 42% — с 211 до 503. Заведующий эпидемиологическим отделом Пермской инфекционной больницы Вадислав Семериков отмечает, что уже сейчас нужно дать согласие на вакцинацию детей, так как это поможет бороться с вирусом. Он напоминает, что дети переносят коронавирус легко, но затем они становятся источниками инфекции для взрослых.