Пермская биатлонистка Валерия Васнецова вылетит на Олимпиаду с опозданием

Posted 28 января 2022, 12:54
Published 28 января 2022, 12:54
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Пермская биатлонистка Валерия Васнецова все-таки вылетит на Олимпиаду в Пекин. Она должна была отправиться на соревнования еще 26 января вместе с остальными членами сборной, однако вылет пришлось отложить, так как олимпийская электронная система контроля при регистрации в аэропорту не выдала нужный QR-код.
Вылет Васнецовой и других членов сборной задержали, так как им нужно было дополнительное документальное подтверждение о перенесенном коронавирусе.
Всего от Пермского края на Олимпиаду поедут девять спортсменов. Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.