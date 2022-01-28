Пермская биатлонистка Валерия Васнецова вылетит на Олимпиаду с опозданием

Пермская биатлонистка Валерия Васнецова все-таки вылетит на Олимпиаду в Пекин. Она должна была отправиться на соревнования еще 26 января вместе с остальными членами сборной, однако вылет пришлось отложить, так как олимпийская электронная система контроля при регистрации в аэропорту не выдала нужный QR-код.