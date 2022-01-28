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Posted 28 января 2022, 12:54

Published 28 января 2022, 12:54

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Пермская биатлонистка Валерия Васнецова вылетит на Олимпиаду с опозданием

28 января 2022, 12:54
Изначально она должна была вылететь в Пекин два дня назад.

Пермская биатлонистка Валерия Васнецова все-таки вылетит на Олимпиаду в Пекин. Она должна была отправиться на соревнования еще 26 января вместе с остальными членами сборной, однако вылет пришлось отложить, так как олимпийская электронная система контроля при регистрации в аэропорту не выдала нужный QR-код.

Вылет Васнецовой и других членов сборной задержали, так как им нужно было дополнительное документальное подтверждение о перенесенном коронавирусе.

Всего от Пермского края на Олимпиаду поедут девять спортсменов. Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

#Спорт
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