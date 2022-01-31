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Posted 31 января 2022, 09:37

Published 31 января 2022, 09:37

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Пермском крае прививку от коронавируса сделали 183 подростка

В Пермском крае прививку от коронавируса сделали 183 подростка

31 января 2022, 09:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Врачи рекомендуют прививать подростков, чтобы защитить от тяжелого течения COVID-19 не только самих детей, но и членов их семей.

В школах Пермского края на прошлой неделе начали ставить подросткам прививки от коронавируса вакциной «Спутник-М». По данным регионального Минздрава на понедельник, 31 января, вакцинацию уже прошли 183 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет.

Сейчас процедура проводится в образовательных учреждениях Прикамья, потом ее планируют проводить и в поликлиниках по предварительной записи. Вакцинация проходит в два этапа, компоненты «Спутника-М» вводятся с интервалом в 21 день. Прививки от коронавируса ставят только с письменного заявления родителей или законных представителей подростка.

По словам главврача городской детской клинической больницы №3 имени И.П. Корюкиной Игоря Шинкарика, в прошлом году в это учреждение были госпитализированы с коронавирусом около 2 тыс. детей и подростков со всего Прикамья. У переболевших даже в легкой форме часто наблюдается постковидный синдром — сильная усталость, последствия для сердечно-сосудистой системы и другие осложнения. Врачи рекомендуют прививать подростков, чтобы защитить от тяжелого течения болезни не только самих детей, но и членов их семей.

#Общество#Коронавирус в Перми#Вакцинация в Перми
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