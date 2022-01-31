В Пермском крае прививку от коронавируса сделали 183 подростка

Posted 31 января 2022, 09:37
Published 31 января 2022, 09:37
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В школах Пермского края на прошлой неделе начали ставить подросткам прививки от коронавируса вакциной «Спутник-М». По данным регионального Минздрава на понедельник, 31 января, вакцинацию уже прошли 183 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет.
Сейчас процедура проводится в образовательных учреждениях Прикамья, потом ее планируют проводить и в поликлиниках по предварительной записи. Вакцинация проходит в два этапа, компоненты «Спутника-М» вводятся с интервалом в 21 день. Прививки от коронавируса ставят только с письменного заявления родителей или законных представителей подростка.
По словам главврача городской детской клинической больницы №3 имени И.П. Корюкиной Игоря Шинкарика, в прошлом году в это учреждение были госпитализированы с коронавирусом около 2 тыс. детей и подростков со всего Прикамья. У переболевших даже в легкой форме часто наблюдается постковидный синдром — сильная усталость, последствия для сердечно-сосудистой системы и другие осложнения. Врачи рекомендуют прививать подростков, чтобы защитить от тяжелого течения болезни не только самих детей, но и членов их семей.