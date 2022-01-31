В Пермском крае прививку от коронавируса сделали 183 подростка

По словам главврача городской детской клинической больницы №3 имени И.П. Корюкиной Игоря Шинкарика, в прошлом году в это учреждение были госпитализированы с коронавирусом около 2 тыс. детей и подростков со всего Прикамья. У переболевших даже в легкой форме часто наблюдается постковидный синдром — сильная усталость, последствия для сердечно-сосудистой системы и другие осложнения. Врачи рекомендуют прививать подростков, чтобы защитить от тяжелого течения болезни не только самих детей, но и членов их семей.