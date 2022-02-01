Пожизненно осужденный пермский «черный риэлтор» подал иск в суд из-за того, что его назвали преступником

В 2008 году Байдину было во второй раз назначено пожизненное заключение — за убийства и похищения людей в составе группы «черных риелторов». Последним было расследовано уголовное дело в отношении руководителя банды Вячеславу Миронову. Он был обвинен в создании законспирированной организованной преступной группы (ОПГ) с участием активистов движения «Русское национальное единство» (РНЕ, признано в России экстремистским движением). По версии следствия, этот житель Тюменской области привлек националистов, в том числе и Байдина, для мошеннического завладения квартирами, похищения и убийства их хозяев. Группа арендовала первый этаж деревянного дома и квартиру в центре Перми, для похищения людей использовала три автомобиля. Спаивая будущих жертв, «черные риэлторы» с помощью различных комбинаций завладевали документами на жилье, предлагали обмен с доплатой, оформляли доверенности на право продажи или приватизации. Разместив объявление в газете «Из рук в руки», находили ничего не подозревавших покупателей и продавали чужие квадратные метры. В результате прежние владельцы лишались жилья, а новые теряли деньги — от 120 тыс. до 425 тыс. рублей. первое пожизненное Байдин получил в 2004 году.