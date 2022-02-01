Пожизненно осужденный пермский «черный риэлтор» подал иск в суд из-за того, что его назвали преступником

Posted 1 февраля 2022,, 07:12
Published 1 февраля 2022,, 07:12
Modified 16 ноября, 11:35
Updated 16 ноября, 11:35
Пермский краевой суд отказал в компенсации морального вреда дважды осужденному на пожизненное заключение за убийства в составе группы «черных риелтеров» Андрею Байдину. Он пытался получить 25 тыс. рублей за то, что во время судебного расследования совершенных им преступлений была нарушена презумпция невиновности. Ответчиками выступали Генпрокуратура РФ, прокуратура Пермского края, Минфин России и региональное управление федерального казначейства.
Предметом иска стало то, что во время рассмотрения уголовного дела в отношении «черных риелтеров» в январе 2008 года в новостях ТК «РИФЕЙ-Пермь» корреспондент назвал сообщество бандой. В комментарии к тому же сюжету гособвинитель Елена Третьякова называла Байдина преступником, что вызвало у него моральные страдания. Первоначально Байдин обратился с иском в Ленинский районный суд, ему было отказано в том числе на основании того, что в суде и следствии Байдину и его подельникам было предъявлено обвинение.
С момента вступления приговора по уголовному делу в отношении Байдина в силу, он подал только в Ленинский районный суд 33 жалобы на процессуальные действия. Заявляемые им требования морального вреда колеблются от 25 тыс. до 300 тыс. рублей. Во всех исках осужденному отказано.
В 2018 году Байдин пытался получить компенсацию морального вреда, причиненного в результате содержания под стражей при ненадлежащих условиях в СИЗО. Он заявлял в иске, считая, что тюремный парикмахер может переносить инфекции. В 2017 году — пытался получить компенсацию за нарушения прав потребителей, заявляя, что при приобретении товаров в СИЗО он не знал состав продуктов питания, не знал дату производства, не знал производителя, состав продукции, сведения об использовании генно-модифицированных организмов. Первый раз Байдин потребовал отдать ему 30 тыс. рублей в 2015 году — как компенсацию морального вреда за то, что начальник СИЗО отказался разъяснить ему его права.
В 2014 году осужденный обжаловал вынесенную ему в колонии характеристику, по которой он считался лицом, склонным к побегу и ранее его совершавшим. В документе говорилось также, что Байдин скрытен, лжив, хладнокровен, циничен и склонен к написанию жалоб клеветнического характера.
В 2008 году Байдину было во второй раз назначено пожизненное заключение — за убийства и похищения людей в составе группы «черных риелторов». Последним было расследовано уголовное дело в отношении руководителя банды Вячеславу Миронову. Он был обвинен в создании законспирированной организованной преступной группы (ОПГ) с участием активистов движения «Русское национальное единство» (РНЕ, признано в России экстремистским движением). По версии следствия, этот житель Тюменской области привлек националистов, в том числе и Байдина, для мошеннического завладения квартирами, похищения и убийства их хозяев. Группа арендовала первый этаж деревянного дома и квартиру в центре Перми, для похищения людей использовала три автомобиля. Спаивая будущих жертв, «черные риэлторы» с помощью различных комбинаций завладевали документами на жилье, предлагали обмен с доплатой, оформляли доверенности на право продажи или приватизации. Разместив объявление в газете «Из рук в руки», находили ничего не подозревавших покупателей и продавали чужие квадратные метры. В результате прежние владельцы лишались жилья, а новые теряли деньги — от 120 тыс. до 425 тыс. рублей. первое пожизненное Байдин получил в 2004 году.