В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели более 3,3 тысячи жителей

Posted 1 февраля 2022, 09:23
Published 1 февраля 2022, 09:23
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Пермском крае за последние сутки коронавирусом заразились 3 303 человека (3 190 — вчера): 215 пациентов были привиты от COVID-19. Среди новых заболевших 701 человек — в возрасте до 17 лет включительно. Количество смертей от коронавируса увеличилось на шесть, выздоровлений — на 343.
В медучреждениях региона сейчас открыто 3 157 коронавирусных коек: 2 402 — занято. В тяжелом состоянии находятся 172 пациента: 64 — на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и пациентов на ИВЛ также есть привитые — восемь человек.
С начала пандемии в Прикамье подтверждено 189 189 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в регионе проведено 13 102 ПЦР-теста на коронавирус.