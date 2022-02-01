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Posted 1 февраля 2022, 09:23

Published 1 февраля 2022, 09:23

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели более 3,3 тысячи жителей

1 февраля 2022, 09:23
Сюжет
Коронавирус в Перми
В тяжелом состоянии в стационары госпитализированы 172 пациента с COVID-19.

В Пермском крае за последние сутки коронавирусом заразились 3 303 человека (3 190 — вчера): 215 пациентов были привиты от COVID-19. Среди новых заболевших 701 человек — в возрасте до 17 лет включительно. Количество смертей от коронавируса увеличилось на шесть, выздоровлений — на 343.

В медучреждениях региона сейчас открыто 3 157 коронавирусных коек: 2 402 — занято. В тяжелом состоянии находятся 172 пациента: 64 — на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и пациентов на ИВЛ также есть привитые — восемь человек.

С начала пандемии в Прикамье подтверждено 189 189 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в регионе проведено 13 102 ПЦР-теста на коронавирус.

#Общество#Коронавирус в Перми
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