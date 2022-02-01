В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели более 3,3 тысячи жителей

В Пермском крае за последние сутки коронавирусом заразились 3 303 человека (3 190 — вчера): 215 пациентов были привиты от COVID-19. Среди новых заболевших 701 человек — в возрасте до 17 лет включительно. Количество смертей от коронавируса увеличилось на шесть, выздоровлений — на 343.