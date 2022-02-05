В Перми ушел из дома и пропал 87-летний пенсионер

Posted 5 февраля 2022, 09:45
Published 5 февраля 2022, 09:45
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Перми пропал 87-летний Петр Мартюшев. Он 5 февраля около 13:00 ушел из дома в Кировском районе на улице Сокольская. С тех пер его местонахождение неизвестно.
Волнтеры просят граждан, ехавший сегодня в 80 автобуса из Закамска в сторону города, внимательно посмотреть ориентировку и связаться с поисковиками, если у вас есть информация о пропавшем. Звоните по телефонам (342) 204-49-04 или 102.
UPD: волонтеры объявили о завершении поисков.