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Posted 5 февраля 2022, 09:45

Published 5 февраля 2022, 09:45

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Перми ушел из дома и пропал 87-летний пенсионер

5 февраля 2022, 09:45
Волонтеры просят пермяков помочь с информацией о мужчине.

В Перми пропал 87-летний Петр Мартюшев. Он 5 февраля около 13:00 ушел из дома в Кировском районе на улице Сокольская. С тех пер его местонахождение неизвестно.

Волнтеры просят граждан, ехавший сегодня в 80 автобуса из Закамска в сторону города, внимательно посмотреть ориентировку и связаться с поисковиками, если у вас есть информация о пропавшем. Звоните по телефонам (342) 204-49-04 или 102.

UPD: волонтеры объявили о завершении поисков.

#Общество
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