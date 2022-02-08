Клинические испытания детской вакцины «КовиВак» проведут в Перми

Posted 8 февраля 2022, 07:46
Published 8 февраля 2022, 07:46
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Пермском крае пройдет третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса «КовиВак» для детей. В исследовании примут частие 1 050 детей от 3 до 17 лет. Эксперимент пройдет в том числе в Перми в городской детской клинической поликлинике №5. Также детей будут прививать в Московской области, Санкт-Петербурге и Самарской области. Разрешение Центру имени Чумакова РАН выдал федеральный Минздрав, сообщает издание newizv.ru.
Вакцина «КовиВак» зарегистрирована в прошлом году. Ее основное отличие от большинства препаратом в том, что вакцина содержит в себе цельный, но убитый вирус COVID-19, а не его части.