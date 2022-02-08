properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2022, 07:46

Published 8 февраля 2022, 07:46

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Клинические испытания детской вакцины «КовиВак» проведут в Перми

8 февраля 2022, 07:46
Сюжет
Коронавирус в Перми
В исследовании примут участие более тысячи детей из нескольких городов России.

В Пермском крае пройдет третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса «КовиВак» для детей. В исследовании примут частие 1 050 детей от 3 до 17 лет. Эксперимент пройдет в том числе в Перми в городской детской клинической поликлинике №5. Также детей будут прививать в Московской области, Санкт-Петербурге и Самарской области. Разрешение Центру имени Чумакова РАН выдал федеральный Минздрав, сообщает издание newizv.ru.

Вакцина «КовиВак» зарегистрирована в прошлом году. Ее основное отличие от большинства препаратом в том, что вакцина содержит в себе цельный, но убитый вирус COVID-19, а не его части.

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика