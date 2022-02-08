Клинические испытания детской вакцины «КовиВак» проведут в Перми

В Пермском крае пройдет третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса «КовиВак» для детей. В исследовании примут частие 1 050 детей от 3 до 17 лет. Эксперимент пройдет в том числе в Перми в городской детской клинической поликлинике №5. Также детей будут прививать в Московской области, Санкт-Петербурге и Самарской области. Разрешение Центру имени Чумакова РАН выдал федеральный Минздрав, сообщает издание newizv.ru.