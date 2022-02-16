«Парма-Париматч» проиграла «Легии» и вышла из еврокубка

Соперники «Пармы» вышли на паркет в оптимальном составе. «Парма-Париматч» играла без Эйгирдаса Жукаускаса и Артема Параховского. Решающий вклад в победу «Легии» внес экс-баскетболист пермского клуба Роберт Джонсон, который недавно начал играть за польскую команду. Он принес «Легии» 30 очков. Счет первой половины матча завершился в пользу «Легии» — 32:40, несмотря на точные дальние броски пермского клуба. Далее соперник увеличивал разрыв в счете, пока не завоевал победу. Самыми результативными в «Парме» стали Адас Юшкявичюс (24 очка), Марекс Мейерис (6 подборов) и Марцел Понитка (5 передач).