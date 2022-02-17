Глава СК России взял на контроль расследование смерти пермяка после удара полицейского

Инцидент произошел на прошлой неделе, 10 февраля. Оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Перми занимался проверкой по делу о хищении имущества у местного жителя. Ранее telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнял, что у мужчины украли телевизор. Во время беседы с полицейским потерпевший взял кухонный нож и напал на него, но оперативник ударил пермяка кулаком по голове. После этого мужчина потерял сознание, полицейский оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Однако пострадавший скончался, а сотрудника полиции задержали.