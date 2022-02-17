Глава СК России взял на контроль расследование смерти пермяка после удара полицейского

Posted 17 февраля 2022, 06:55
Published 17 февраля 2022, 06:55
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования смерти 49-летнего мужчины в Перми. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о сложившейся ситуации и установить все обстоятельства происшествия.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 10 февраля. Оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Перми занимался проверкой по делу о хищении имущества у местного жителя. Ранее telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнял, что у мужчины украли телевизор. Во время беседы с полицейским потерпевший взял кухонный нож и напал на него, но оперативник ударил пермяка кулаком по голове. После этого мужчина потерял сознание, полицейский оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Однако пострадавший скончался, а сотрудника полиции задержали.
В субботу, 12 февраля, суд избрал оперативнику меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) В ГУ МВД по Пермскому краю сообщали Properm.ru, что проводят проверку случившегося.