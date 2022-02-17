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Posted 17 февраля 2022, 03:12

Published 17 февраля 2022, 03:12

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Суд вынес приговор троим пермякам за нападение на пермского адвоката Евгения Елькина

17 февраля 2022, 03:12
Адвоката ударили молотком по голове, когда он шел по улице.

Ленинский районный суд вынес приговор троим пермякам за нападение на адвоката Евгения Елькина в Перми. В зависимости от ролей их признали виновными по ч. 3, 4, 5 ст. 33, п. «г», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета в качестве оружия).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, один из виновных испытывал личную неприязнь к адвокату, поэтому решил организовать нападение. Он привлек двоих знакомых, обещая им деньги, в свою очередь мужчины привлекли еще одного знакомого — ему рассказали, где найти адвоката и дали молоток.

Нападение на адвоката было совершено 1 марта 2021 году. Евгений Елькин остался жив, но получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил организатору преступления 8 лет лишения свободы, одному из соучастников и исполнителю преступления — по 7 лет лишения свободы. Также всем назначили ограничение свободы на год. Осужденные будут отбывать срок в колонии общего режима. Четвертый соучастник уже осужден ранее, он находится в колонии.

#Общество
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