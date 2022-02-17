Суд вынес приговор троим пермякам за нападение на пермского адвоката Евгения Елькина

Суд назначил организатору преступления 8 лет лишения свободы, одному из соучастников и исполнителю преступления — по 7 лет лишения свободы. Также всем назначили ограничение свободы на год. Осужденные будут отбывать срок в колонии общего режима. Четвертый соучастник уже осужден ранее, он находится в колонии.