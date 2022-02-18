Коронавирусом за сутки в Пермском крае заразились 5 258 человек: среди них 691 ребенок

В больницах региона сейчас открыто 5 036 коронавирусных коек: 4 092 — занято. Состояние 346 пациентов оценивается как тяжелое: 107 — находятся на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и пермяков на ИВЛ также есть привитые от коронавируса, но всего 14 человек.