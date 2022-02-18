properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2022, 08:44

Published 18 февраля 2022, 08:44

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Коронавирусом за сутки в Пермском крае заразились 5 258 человек: среди них 691 ребенок

18 февраля 2022, 08:44
Сюжет
Коронавирус в Перми
Заболеваемость в регионе остается на уровне более 5 тыс. заболевших.

В Пермском крае за последние сутки коронавирус диагностирован еще у 5 258 человек (5 305 — вчера): из заболевших были привиты от коронавируса. Детская заболеваемость также остается высокой, среди всех пациентов за сутки 691 несовершеннолетний. За сутки проведено 18 тыс. ПЦР-исследований.

В больницах региона сейчас открыто 5 036 коронавирусных коек: 4 092 — занято. Состояние 346 пациентов оценивается как тяжелое: 107 — находятся на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и пермяков на ИВЛ также есть привитые от коронавируса, но всего 14 человек.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 272 480 случаев COVID-19: 8 106 пациентов скончались (+28 за сутки), 186 693 — выздоровели (+6 788 за сутки).

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика