Коронавирусом за сутки в Пермском крае заразились 5 258 человек: среди них 691 ребенок

Posted 18 февраля 2022, 08:44
Published 18 февраля 2022, 08:44
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Пермском крае за последние сутки коронавирус диагностирован еще у 5 258 человек (5 305 — вчера): из заболевших были привиты от коронавируса. Детская заболеваемость также остается высокой, среди всех пациентов за сутки 691 несовершеннолетний. За сутки проведено 18 тыс. ПЦР-исследований.
В больницах региона сейчас открыто 5 036 коронавирусных коек: 4 092 — занято. Состояние 346 пациентов оценивается как тяжелое: 107 — находятся на искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых и пермяков на ИВЛ также есть привитые от коронавируса, но всего 14 человек.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 272 480 случаев COVID-19: 8 106 пациентов скончались (+28 за сутки), 186 693 — выздоровели (+6 788 за сутки).