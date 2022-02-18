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Posted 18 февраля 2022, 12:40

Published 18 февраля 2022, 12:40

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В выходные ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей в Перми

18 февраля 2022, 12:40
Особый контроль за движением на дорогах в Перми проводят в рамках рейда.

В Перми с 18 по 20 февраля проходит рейдовое мероприятие ГИБДД «Опасный водитель». Сотрудники активно пресекают грубые нарушения правил дорожного движения, а также ищут водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции напоминают, что о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть полка ДПС Управления МВД России по Перми по телефонам: 246–79–00; 261–99–99; 102.

#Общество
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