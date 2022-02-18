В выходные ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей в Перми

Особый контроль за движением на дорогах в Перми проводят в рамках рейда.

В Перми с 18 по 20 февраля проходит рейдовое мероприятие ГИБДД «Опасный водитель». Сотрудники активно пресекают грубые нарушения правил дорожного движения, а также ищут водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В Госавтоинспекции напоминают, что о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть полка ДПС Управления МВД России по Перми по телефонам: 246–79–00; 261–99–99; 102.