В выходные ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей в Перми

Posted 18 февраля 2022, 12:40
Published 18 февраля 2022, 12:40
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Перми с 18 по 20 февраля проходит рейдовое мероприятие ГИБДД «Опасный водитель». Сотрудники активно пресекают грубые нарушения правил дорожного движения, а также ищут водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
В Госавтоинспекции напоминают, что о пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть полка ДПС Управления МВД России по Перми по телефонам: 246–79–00; 261–99–99; 102.