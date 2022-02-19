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Posted 19 февраля 2022, 08:27

Published 19 февраля 2022, 08:27

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Почти 54 тысячи жителей Прикамья из-за коронавируса находятся на самоизоляции

Почти 54 тысячи жителей Прикамья из-за коронавируса находятся на самоизоляции

19 февраля 2022, 08:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В больницах региона остаются свободными 22,2% коек для лечения пациентов с COVID-19.

В Прикамье за прошлые сутки коронавирус диагностирован у 5 198 жителей региона, 1 452 заболевших — дети и подростки. За последние 24 часа в крае проведено 18 010 ПЦР-исследований на COVID-19. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в тяжелом состоянии в стационарах находятся 345 пациентов, из них 113 — на ИВЛ.

Сейчас на дому изолировано 53 950 человек. В больницах региона для лечения больных коронавирусом развернуто 5 036 коек, из них 3 918 занято. За сутки от COVID-19 выздоровели 7 529 человек, еще 27 жителей Прикамья скончались.

#Общество#Коронавирус в Перми
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