Почти 54 тысячи жителей Прикамья из-за коронавируса находятся на самоизоляции

Posted 19 февраля 2022, 08:27
Published 19 февраля 2022, 08:27
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Прикамье за прошлые сутки коронавирус диагностирован у 5 198 жителей региона, 1 452 заболевших — дети и подростки. За последние 24 часа в крае проведено 18 010 ПЦР-исследований на COVID-19. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в тяжелом состоянии в стационарах находятся 345 пациентов, из них 113 — на ИВЛ.
Сейчас на дому изолировано 53 950 человек. В больницах региона для лечения больных коронавирусом развернуто 5 036 коек, из них 3 918 занято. За сутки от COVID-19 выздоровели 7 529 человек, еще 27 жителей Прикамья скончались.