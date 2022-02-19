Почти 54 тысячи жителей Прикамья из-за коронавируса находятся на самоизоляции

В Прикамье за прошлые сутки коронавирус диагностирован у 5 198 жителей региона, 1 452 заболевших — дети и подростки. За последние 24 часа в крае проведено 18 010 ПЦР-исследований на COVID-19. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в тяжелом состоянии в стационарах находятся 345 пациентов, из них 113 — на ИВЛ.