Пермский край занял третье место среди регионов по числу заболевших COVID-19 за сутки

Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, лаборатории провели еще 12 642 ПЦР-исследования на COVID-19. Сейчас на лечении в стационарах в тяжелом состоянии госпитализированы 323 пациента, из них 108 находятся на ИВЛ. Из «тяжелых» больных 17 человек были вакцинированы. На изоляцию дома направлены 52 489 жителей региона. За последние сутки от коронавируса скончался 21 человек, еще 5 520 — выздоровели.