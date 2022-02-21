Пермский край занял третье место среди регионов по числу заболевших COVID-19 за сутки

Posted 21 февраля 2022, 08:55
Published 21 февраля 2022, 08:55
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 5 093 жителей, из них 1 014 — дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно. По уровню суточной заболеваемости Прикамье вышло на третье место среди регионов России, уступив только Санкт-Петербургу (9 043 зараженных) и Красноярскому краю (5 297 случаев).
Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, лаборатории провели еще 12 642 ПЦР-исследования на COVID-19. Сейчас на лечении в стационарах в тяжелом состоянии госпитализированы 323 пациента, из них 108 находятся на ИВЛ. Из «тяжелых» больных 17 человек были вакцинированы. На изоляцию дома направлены 52 489 жителей региона. За последние сутки от коронавируса скончался 21 человек, еще 5 520 — выздоровели.