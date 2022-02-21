Застройщик объяснил захват тротуара в Мотовилихинском районе Перми

В строительной группе «Развитие» прокомментировали Properm.ru захват тротуара у дома на ул. Анри Барбюса, 45. В компании пояснили, что перенесли стройку на тротуар, чтобы проложить на объекте коммуникации. «Требуется несколько недель для завершения работ. Приносим свои извинения за временные неудобства», — добавили в «Развитии».