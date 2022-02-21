Застройщик объяснил захват тротуара в Мотовилихинском районе Перми

Posted 21 февраля 2022, 11:52
Published 21 февраля 2022, 11:52
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В строительной группе «Развитие» прокомментировали Properm.ru захват тротуара у дома на ул. Анри Барбюса, 45. В компании пояснили, что перенесли стройку на тротуар, чтобы проложить на объекте коммуникации. «Требуется несколько недель для завершения работ. Приносим свои извинения за временные неудобства», — добавили в «Развитии».
В пятницу, 18 февраля, пермяк Сергей Сюзев пожаловался, что застройщик оградил большую часть тротуара. По его словам, люди были вынуждены обходить участок по проезжей части. Тогда же в мэрии рассказали, что строители временно перенесли ограждения, чтобы обеспечить маневр тяжелой техники и безопасность местных жителей.