Суд отправил совладельца пермской «Фобошной» в СИЗО по подозрению в торговле данными

Posted 24 февраля 2022, 09:03
Published 24 февраля 2022, 09:03
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Один из учредителей нескольких пермских кафе («Фобошная», «Покешная», «Пельмешная») Артем Зайцев находится в СИЗО, пишет портал URA.Ru со ссылкой на бывшего работника сети. По данным собеседника издания, он подозревается в торговле персональными данными в интернете в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Силовики задержали предпринимателя и еще пять человек, а затем отправили в СИЗО.
В картотеке Тверского районного суда Москвы содержится информация о прошедшем заседании по избранию меры пресечения Артему Зайцеву. Еще 7 февраля полиция просила заключить участников преступной группы под стражу. По информации CNews, Артем Зайцев является сотрудником ООО «Гет-нэт». По данным «СПАРК-Интерфакс» пермяк руководит этой компанией, занимающейся деятельностью в области связи на базе проводных технологий.
CNews со ссылкой на ТАСС уточняет, что все подозреваемые были задержаны в разных регионах. Срок следствия по делу о торговле персональных данных установлен до 4 мая. Пока неизвестно, каким образом следователи вышли на преступную группу.
Артем Зайцев не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: недавно краевая трудовая Инспекция сообщила, что провела внеплановые проверки обращений экс-работников заведений общепита и передала материалы проверки в СУ СКР по Пермскому краю. В отношении предпринимателя, а также совладельца бизнеса Игоря Ботова могут возбудить уголовное дело о невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК РФ)