Суд отправил совладельца пермской «Фобошной» в СИЗО по подозрению в торговле данными

Один из учредителей нескольких пермских кафе («Фобошная», «Покешная», «Пельмешная») Артем Зайцев находится в СИЗО, пишет портал URA.Ru со ссылкой на бывшего работника сети. По данным собеседника издания, он подозревается в торговле персональными данными в интернете в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Силовики задержали предпринимателя и еще пять человек, а затем отправили в СИЗО.