За распространение фейков о вакцинации от коронавируса в Прикамье накажут двух врачей

Posted 24 февраля 2022, 13:25
Published 24 февраля 2022, 13:25
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Росздравнадзор Пермского края после проверки направил в региональную прокуратуру информацию по двум медицинских работникам. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе территориального органа, нарушители распространяли заведомо ложные сведения о вреде вакцинации от коронавируса.
В ноябре прошлого года стало известно, что федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила региональным ведомствам выявлять участников антипрививочной кампании, выступающих против вакцины от COVID-19. В число антиваксеров входят и медицинские работники. Контролирующие органы собирают фейковую информацию во время мониторинга публикаций в СМИ, социальных сетей и обращений граждан.
Если вина врачей будет доказана, то им грозит штраф в размере от 300 до 700 тыс. рублей, либо обязательные работы сроком до 360 часов или ограничение свободы на срок до трех лет.