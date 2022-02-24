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Posted 24 февраля 2022, 13:25

Published 24 февраля 2022, 13:25

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

За распространение фейков о вакцинации от коронавируса в Прикамье накажут двух врачей

За распространение фейков о вакцинации от коронавируса в Прикамье накажут двух врачей

24 февраля 2022, 13:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В ноябре прошлого года Росздравнадзор начал проводить мониторинг публикаций в сети, чтобы выявить тех, кто размещает недостоверную информацию о вреде вакцин от коронавируса.

Росздравнадзор Пермского края после проверки направил в региональную прокуратуру информацию по двум медицинских работникам. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе территориального органа, нарушители распространяли заведомо ложные сведения о вреде вакцинации от коронавируса.

В ноябре прошлого года стало известно, что федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила региональным ведомствам выявлять участников антипрививочной кампании, выступающих против вакцины от COVID-19. В число антиваксеров входят и медицинские работники. Контролирующие органы собирают фейковую информацию во время мониторинга публикаций в СМИ, социальных сетей и обращений граждан.

Если вина врачей будет доказана, то им грозит штраф в размере от 300 до 700 тыс. рублей, либо обязательные работы сроком до 360 часов или ограничение свободы на срок до трех лет.

#Общество#Коронавирус в Перми
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