За распространение фейков о вакцинации от коронавируса в Прикамье накажут двух врачей

В ноябре прошлого года стало известно, что федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила региональным ведомствам выявлять участников антипрививочной кампании, выступающих против вакцины от COVID-19. В число антиваксеров входят и медицинские работники. Контролирующие органы собирают фейковую информацию во время мониторинга публикаций в СМИ, социальных сетей и обращений граждан.