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Posted 2 марта 2022, 13:12

Published 2 марта 2022, 13:12

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Пермском крае отменили QR-коды

В Пермском крае отменили QR-коды

2 марта 2022, 13:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В последние три недели в Прикамье снижается ежесуточная заболеваемость коронавирусом.

В Пермском крае отменили требование показывать QR-коды при посещении ряда общественных мест — магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров и театров, кафе и других. Такое решение сегодня, 2 марта, принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

При этом в регионе остается требование носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте. Сохраняется требование и о дезинфекции помещений, об этом стало известно во время прямой трансляции оперштаба по борьбе с COVID-19.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что эффект от введения QR-кодов себя исчерпал. При этом заболеваемость в регионе снижается, а коронавирус переносится легче из-за распространения штамма «омикрон».

QR-коды по COVID-19 действуют в Прикамье с 8 ноября прошлого года. Без них нельзя посещать места предполагаемого скопления людей. Чтобы получить QR-код, необходимо зайти на портал госуслуг в раздел «Сертификаты и QR-коды».

#Общество#Коронавирус в Перми
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