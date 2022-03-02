В Пермском крае отменили QR-коды

Posted 2 марта 2022, 13:12
Published 2 марта 2022, 13:12
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Пермском крае отменили требование показывать QR-коды при посещении ряда общественных мест — магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров и театров, кафе и других. Такое решение сегодня, 2 марта, принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.
При этом в регионе остается требование носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте. Сохраняется требование и о дезинфекции помещений, об этом стало известно во время прямой трансляции оперштаба по борьбе с COVID-19.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что эффект от введения QR-кодов себя исчерпал. При этом заболеваемость в регионе снижается, а коронавирус переносится легче из-за распространения штамма «омикрон».
QR-коды по COVID-19 действуют в Прикамье с 8 ноября прошлого года. Без них нельзя посещать места предполагаемого скопления людей. Чтобы получить QR-код, необходимо зайти на портал госуслуг в раздел «Сертификаты и QR-коды».